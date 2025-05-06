習近平真敢下令攻台？ 美專家從軍隊清洗看端倪

中國國家主席習近平。（路透資料照）

2025/05/06 17:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約時報》6日刊登一篇由美國國防大學中國軍事問題專家孫飛（Phillip C. Saunders）與吳志遠（Joel Wuthnow）合撰的特約評論。文章直指，儘管中國國家主席習近平強力推動軍隊現代化，並設定了在2027年前具備必要時武力犯台能力的目標，但解放軍內部持續不斷的高層將領清洗行動，不僅對此一時程投下巨大問號，更深刻揭示了習近平可能無法完全信任其軍隊打一場複雜戰爭的深層困境。

評論指出，過去兩年來，中國已有兩任國防部長、多名火箭軍（掌管核武）高層，甚至包括直接向習近平負責、深度參與攻台規劃的中央軍委副主席何衛東上將等人，相繼遭到整肅。作者認為，無論這些清洗是出於反腐、意識形態差異或其他原因，如此大規模且持續的內部動盪，都嚴重引發了外界對解放軍指揮官能力、忠誠度及整體作戰可靠性的質疑。

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這種不信任感，很可能削弱習近平短期內發動大規模戰爭的意願。作者分析，習近平雖致力於掌控「槍桿子」，但解放軍的腐敗問題根深柢固，甚至在他親手提拔的將領中也屢見不鮮。這不僅可能導致軍隊採購劣質裝備（如報告指火箭軍部分飛彈發射井需維修），更讓習近平難以確信其軍事顧問所呈報的備戰情況是否屬實。

文章承認，解放軍在硬體裝備與後勤能力上確有長足進步，已成為全球規模最大的武裝力量之一，並在多領域能與美軍抗衡。然而，作者強調，現代戰爭的勝利不僅依靠精良武器，更取決於指揮官在瞬息萬變戰場上的領導力與決策能力。解放軍自1979年後再無大規模實戰經驗，其將領普遍缺乏戰場歷練，這與美、俄軍官形成鮮明對比。

此外，作為「黨的軍隊」，解放軍內部過度的政治思想灌輸與政治委員的干預，也可能遲滯決策效率、抑制基層主動性，這些都是專制國家軍隊常見的弊病。

評論總結，俄羅斯入侵烏克蘭的失敗已向世界展示，軍事強權未必能輕取意志堅定的小型對手。習近平在考量對台動武時，必然會顧忌其軍隊的實際戰力與內部穩定性，以及戰爭可能對中國經濟和自身權力帶來的毀滅性衝擊。

因此，作者認為，解放軍內部的這些問題為台灣和美國爭取了寶貴的戰略時間。台灣應把握時機，大幅增加對反艦飛彈、水雷、無人機等不對稱戰力的投資；美國則應強化在印太地區的軍事部署與威懾力量，並針對解放軍指揮系統的弱點研擬創新應對方案。

儘管如此，評論也提醒，不能因此低估中國發動攻擊的可能性，特別是當北京認定台灣走向「法理獨立」時。當前最大的風險仍是因誤判引發的衝突。但整體而言，作者相信，在可預見的未來，習近平將對派遣一支問題叢生、飽受醜聞困擾的軍隊投入關鍵戰役抱持審慎態度。

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