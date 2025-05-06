泰國普吉島跨性別女當街「狂甩巴掌+扯髮拖地」 暴力圍毆嚇壞路人

近來網路上瘋傳一段影片，數名跨性別女子在泰國普吉島人來人往的馬路邊，針對其中1人上演暴力圍毆。（圖擷取自「โหดจัง จังหวัดภูเก็ต」臉書粉專）

2025/05/06 18:19

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國普吉島（Phuket）是聞名全球的觀光勝地，每年吸引無數遊客前往渡假。然而，近來網路上瘋傳一段影片，數名跨性別女子在普吉島人來人往的馬路邊，針對其中1人上演暴力圍毆，還有人出手阻擋民眾錄下全武行過程，一行人誇張行徑嚇壞許多路過居民與遊客，也引起大批網友斥責損害當地觀光形象。

綜合泰媒報導，泰國臉書粉專「โหดจัง จังหวัดภูเก็ต」2日分享一段28秒的影片，拍攝地點則是島上芭東區的孟加拉路。從影片顯示，一群跨性別女子因不明原因發生爭執，最終出手毆打其中1人，一行人將對方推倒後，輪流朝她猛踹、狂甩巴掌與扯髮拖地，一名打扮性感的跨性別女子注意到有路人拍攝，還憤怒地出手阻擋。

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這場激烈打鬥進行時，還有不少民眾路過與駐足圍觀，「โหดจัง จังหวัดภูเก็ต」對此直呼，「只會在觀光城市添亂！」。影片曝光後，吸引逾600多萬人次瀏覽，網友紛紛痛斥這群人的暴力行為，也呼籲當地警方應加強執法，「我的故鄉並不流行當街開打非法泰拳格鬥」、「這些人根本不是普吉本地人，卻讓旅客留下壞印象！」。

也有部分網友針對影片中施暴群體的「性別」，進行各種批判與攻擊，引發多方激烈論戰；也有不少較為理性的網友指出，應將重點放在個別行為上，而非污名化所有跨性別的群體。目前這段影片持續在各大社群平台發酵，普吉島警方或相關單位，則尚未針對這起事件發表任何回應。

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