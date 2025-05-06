美退役准將霍爾特：中共已窮途末路 習近平是末代皇帝

美國退役空軍准將霍爾特撰文指出，中國共產黨已走到末路，書記習近平將成為末代皇帝。（資料照，本報合成圖）

2025/05/06 16:47

〔編譯盧永山／綜合報導〕前美國駐北約（NATO）副代表、退役空軍准將霍爾特（Blaine Holt）2日在《極限新聞》（Newsmax）撰文指出，中國共產黨已走到末路，其總書記習近平，正走在成為中共最後一個臭名遠播皇帝的道路上。

文章指出，在美國總統川普2025年1月重返白宮之前，中國經濟趨勢和指標，就已持續下行，從未完全從COVID－19疫情，和習近平與中國共產黨製造的災難性決策中恢復。習近平致命的疫情封鎖政策、改革倒退、無休止的印鈔、摧毀房市、銀行倒閉，以及建立警察國家，已將中國倒退至1979年的狀態。

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習近平過去多次以反腐調查的名義，清洗政府和軍方高級官員，在第三次大規模清洗中，有超過1300名中共軍官和80多名將軍落馬，但外界發現，中共開始以同樣的反腐名義，清除忠於習近平的官員。文章認為，中共中央軍委會副主席張又俠，已成為反制習近平的力量，也是習派官員被免職的幕後推手。

川普上任後，對中國祭出的一系列關稅政策衝擊，正值習近平面臨經濟失敗和鐵腕統治壓力的最糟糕時刻。習近平以傲慢的「戰狼外交」揚言報復，但在東南亞3國之行中卻以失敗告終，他未能爭取到支持來對抗美國。美國人對不公平貿易、芬太尼導致的死亡、間諜活動、網路攻擊和中共其他不合時宜的傲慢感到沮喪，他們已經受夠了。

由於無法「挽回面子」（這對任何皇帝的統治都至關重要），北京當局悄悄地向川普總統屈服，放鬆了關鍵領域對美國的關稅。

文章指出，許多觀察中國的人士推測，中國的古老預言是所有清洗運動背後的真正原因。中共高層包括習近平在本質上是無神論者，但他們同時又非常迷信。

唐朝預言書《推背圖》中預言，在習近平時代將發生政變和暗殺，同時有一名武士將持金劍潛入宮殿。《推背圖》說，「有一軍人身帶弓，只言我是白頭翁。東邊門裡伏金劍，勇士後門入帝宮。」有一些評論者說，預言兵變或起事之人名字帶弓字，恐怕是指中共軍委會副主席張又俠。

習近平和中共似乎執著這些預言災難性結局的書籍，但預言中並未提及誰會終結中共。但川普推動的「讓美國再次偉大」戰略，應該吸引了他們的全部關注。川普明白，對抗中共的強大武器不是核武、雷射或轟炸機，而是拒絕中國進入美國這個全球最大消費市場。

文章說，目前中國城市失業率飆升，企業破產數量驚人，富人和外國公司大批撤離，內部的異議聲也在急劇增加。根據網上流傳的影片，有些好幾個月未能領到工資的工人，在憤怒下放火燒毀了工廠。自川普重返白宮以來，超過1萬家中國工廠關閉，北京、上海、深圳和廣州等大城市的部分區域已成空城。

中國經濟正緩慢從衰退走向蕭條，川普的全球貿易再平衡，很可能被中共用來作為其「癌症晚期」的偽裝。霍爾特最後呼籲，應警惕中共潛在的冒險行為，例如，中共為逃避問責，可能採取軍事行動轉移焦點，反把美國誣指為「真正的問題」。

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