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    京都保時捷駕駛酒後狂飆狠撞公車 70多歲老婦乘客受傷送醫

    日本京都市今（6）日上午發生一起車禍事故，一輛進站停靠的公車，遭到一輛高級跑車保時捷狠狠撞上。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

    日本京都市今（6）日上午發生一起車禍事故，一輛進站停靠的公車，遭到一輛高級跑車保時捷狠狠撞上。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

    2025/05/06 16:34

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本京都市今（6）日上午發生一起車禍事故，一輛進站停靠的公車，遭到一輛高級跑車保時捷狠狠撞上，2車相撞的巨大衝擊力，讓保時捷車頭當場被撞墜，公車上則有一名70多歲女乘客受傷送醫。日媒指出，警方獲報趕到現場逮捕24歲的保時捷男駕駛，男子被捕後也向警方坦承，自己酒後上路。

    綜合日媒報導，今日上午8點50分左右，有民眾通報京都市上京區千本通的警方，當地一處公車站發生2車相撞事故。警方獲報前往調查，發現一輛停在公車站的公車，被一輛暗紅色保時捷迎面撞上，其中肇事保時捷的車頭已被撞毀，公車上則有一名70多歲女乘客臉部受到輕傷，目前已被送醫治療。

    警方指出，他們從保時捷男駕駛體內檢測到酒精反應，男子也坦承開車前有飲酒，因此警方以涉嫌酒駕駛等罪刑，將男子當場逮捕，目前仍在調查這起事故原因。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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