彭斯領獎猛批川普 稱白宮終將面臨公眾施壓

彭斯5日領取「甘迺迪勇氣獎」，表彰他2021年初不畏壓力完成新舊政府交接。彭斯在受訪時，強烈批判川普的關稅和烏克蘭政策。（路透）

2025/05/06 16:11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國前副總統彭斯5日接受甘迺迪總統圖書館基金會頒發「甘迺迪勇氣獎」，表彰他在2021年不受國會騷亂恫嚇，堅持完成新舊政府和平交接。儘管曾是川普副手，但彭斯受訪時譴責川普的關稅政策，認為終將導致公眾對其施加壓力。

英國《衛報》指出，彭斯在頒獎典禮接受《美國有線電視新聞網》（CNN）訪問時，對川普的政策進行迄今最廣泛的批評。他斥責川普的對等關稅政策「對美國人民來說不是勝利」，將引發「價格衝擊」和潛在的商品短缺，並導致公眾對他施加壓力，要求他改變做法。

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彭斯表示：「我確實擔心，總統對朋友和敵人一律徵收高額關稅，而非針對濫用貿易關係的國家，這會導致通貨膨脹上升，損害消費者利益，最終侵蝕美國經濟。」他警告，關稅政策的最嚴重影響尚未顯現，「就連政府也承認，當前的暫緩期結束後，經濟可能會出現價格衝擊，也可能出現商品短缺」。

彭斯也引述川普近日受訪所說，關稅可能導致美國兒童「僅擁有2個娃娃，而非30個」，而且這些娃娃的價格可能高出許多，「讓孩子們買得起玩具，是美國夢的一部分」。

因此，白宮有可能面臨政治反彈，「我認為美國人民將會看到這件事的後果，並要求（白宮）採取不同的做法」。

針對烏俄戰爭，彭斯批評川普政府對烏克蘭的支持「搖擺不定」，且俄國總統普廷根本不像川普所說「想要和平」，「如果說過去3年的經歷給了我們什麼教訓，那就是普廷想要的不是和平，而是烏克蘭。烏克蘭同意的停火協議已推出近2個月，俄國卻繼續拖延，就證明了這一點」。

彭斯直言，川普政府過去幾個月對烏克蘭表現出的猶疑，只會讓俄國更加膽大妄為。

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