美國婦女失蹤62年尋獲 真相駭人：疑不堪家暴選擇「人間蒸發」

奧黛莉20歲那一年離奇失蹤，如今終於被找到。（圖翻攝自威斯康辛州司法部）

2025/05/06 16:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國威斯康辛州一名婦女62年前離奇失蹤，音訊全無，近日卻峰迴路轉地在外州被尋獲，且安然健在。這起塵封數十年的懸案得以偵破，歸功於一名警探今年二月接手此案後，以新視角追查出的關鍵線索。

《美聯社》6日報導，該名女子名為奧黛莉·貝克柏格（Audrey Backeberg），1962年7月7日，當時20歲的她在威斯康辛中南部小城里茲堡市（Reedsburg），與家中保母一同搭上便車，接著轉乘巴士前往印第安那州的印第安納波利斯（Indianapolis）後便失去蹤影。多年來，無人知曉她的下落與遭遇。

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直到上週，一切有了驚人轉變。今年二月接手此案的警探韓森（Isaac Hanson）發現了一筆與奧黛莉個資相符的外州逮捕紀錄。循此線索，韓森展開一系列調查，包括與奧黛莉的家人會談，確認他們是否與該地區有關聯，並透過她妹妹的「Ancestry.com」帳號，挖掘該區域的戶籍、訃聞及婚姻紀錄。

約莫兩個月內，調查團隊找到一個地址，住著一名女子，其出生日期、社會安全號碼等個資與奧黛莉高度吻合。韓森隨即聯繫當地執法部門派員前往查訪。十分鐘後，韓森接到了現年已八十多歲的奧黛莉親自打來的電話。

韓森表示，奧黛莉當年是自願離開家鄉，很可能是為了擺脫有家暴行為的丈夫。他說：「她過得很快樂、安全且安穩；就這樣低調地生活了這麼長一段時間。」

對於這通意料之外的電話，韓森坦言：「一切發生得太快了...老實說，那是一次非常平靜的對話。我能感覺到，她顯然有她離開的理由。」韓森並未透露太多通話細節，僅表示奧黛莉仍希望保有隱私。他補充道：「我想，（警探上門）讓她情緒非常激動，在45分鐘內重新經歷了62年的人生。」

韓森形容，能在超過一甲子後找到失蹤者且確認其安好，幾乎是聞所未聞的案例。雖然尚不清楚奧黛莉未來是否會與家人重新聯繫，但他很高興能讓她保有選擇權。「她的家人還住在這裡，如果她想聯繫或需要任何協助，她有我的聯絡方式⋯⋯最終，決定權還是在她手上。」

奧黛莉於1962年7月7日20歲時失蹤，將近63年後終於尋獲。（圖翻攝自威斯康辛失蹤人口網站）

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