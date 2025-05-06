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    日本獨旅連環驚魂！巴西女F1粉絲回國當天慘死成田機場附近Airbnb

    巴西30歲女子為了朝聖F1賽事而赴日本獨旅，卻在回國當天命喪機場旁的Airbnb。（本報合成，擷取自@ammandaborges/IG）

    巴西30歲女子為了朝聖F1賽事而赴日本獨旅，卻在回國當天命喪機場旁的Airbnb。（本報合成，擷取自@ammandaborges/IG）

    2025/05/06 15:47

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名烏克蘭女子娜塔莉日前獨旅日本東京時，其入住的連鎖飯店遭陌生男子入侵並躲在床底。然而，近日又發生巴西30歲女子亞曼達（Amanda Borges da Silva）同樣在日本東京獨旅，卻在預計返國當天失聯，最終被發現陳屍在成田機場附近一處Airbnb。

    綜合外媒報導，亞曼達來自巴西戈亞斯（Goiás）卡爾達齊尼亞市（Caldazinha），是一名語言學女研究生，她在Instagram更擁有上萬名粉絲。為了朝聖F1賽車日本大獎賽，她4月獨自到日本旅遊，期間還造訪東京迪士尼樂園、富士山、鎌倉大佛、淺草雷門寺等景點，甚至寫下「我愛日本」、「愛上這個國家」來表達對當地的熱愛。

    亞曼達原訂於5月1日從成田機場返國，但在起飛前2個小時突然音訊全無，讓遠在巴西的男友起疑。經查後發現她根本未登機，家屬緊急通報相關單位求助，日本當局則依她最後定位，前往她位於千葉縣成田市的Airbnb公寓查訪，竟在該處火場中發現她已無生命跡象，臉部還有燒傷痕跡。

    日本警方表示，該公寓當日上午9點左右傳出火警，火源來自其中一間房間，火勢波及牆壁與天花板。3日，一名同樣住在該Airbnb的斯里蘭卡籍31歲無業男子烏達揚加（Abaseriya Patabadige Pathum Udayanga）被逮，警方指控他縱火，並質疑他在發現火警後未報警或滅火，反而離開現場。嫌犯則辯稱當下太慌張無法滅火，警方正在調查兩人是否相識、案發時是否曾接觸，以及亞曼達的死因是否與火災或其他因素有關。

    事後，先前曾在東京獨旅時遭陌生男闖房的烏克蘭女子娜塔莉（Natali）也透過社群感嘆，看到這則新聞讓她的心都碎了，並提到日本以安全聞名，卻連續發生涉及女性獨旅者的恐怖事件。她呼籲平台與住宿業者應負起更嚴格的安全責任，並希望大家重視女性獨旅的風險。

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