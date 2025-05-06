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    離譜！為使用高乘載車道 美國駕駛載假人出門

    美國華盛頓州5號州際公路高乘載車道，有駕駛在車上放假人充當乘客。（圖擷自Trooper Rick Johnso「X」帳號）

    美國華盛頓州5號州際公路高乘載車道，有駕駛在車上放假人充當乘客。（圖擷自Trooper Rick Johnso「X」帳號）

    2025/05/06 14:58

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕太誇張了！美國華盛頓州5號州際公路，近來接連有2名駕駛為了使用高乘載車道，竟然在車上放假人充當乘客，不過都被警方識破並面臨罰款。

    《UPI》報導，華盛頓州巡警強森（Rick Johnson）透露，首起事件發生在4月29日5號州際公路鄰近岸線市（Shoreline）路段，駕駛在高乘載車道被攔下，因為他車上湊人數的「乘客」不是真人。

    強森說，到了5月1日，又有司機在5號州際公路費德勒爾韋（Federal Way）路段被發現異常，其後座「乘客」戴著帽子、身穿黃色連帽外套，但其實是個假人。

    按照華盛頓州法律規定，不按照規定使用高乘載車道的駕駛會被處以186美元（約新台幣5622元）罰款；若以假人試圖蒙混過關，還會被額外開罰200美元（約新台幣6037元）。

    5號州際公路高乘載車道，還有另起試圖以假人蒙混過關的事件。（圖擷自Trooper Rick Johnso「X」帳號）

    5號州際公路高乘載車道，還有另起試圖以假人蒙混過關的事件。（圖擷自Trooper Rick Johnso「X」帳號）

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