華爾街日報：美防長廣用Signal處理軍務涉敏感資訊 監察長調查中

從葉門空襲到人事角力，美國防長赫格塞斯Signal使用內幕曝光。（法新社）

2025/05/06 15:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》5日獨家報導，據知情人士透露，美國國防部長赫格塞斯使用加密通訊軟體「Signal」處理五角大廈官方事務的程度，遠超先前所披露，至少涉及十多個聊天群組，引發對安全性、紀錄保存及合規性的擔憂，五角大廈監察長已介入調查。

消息指出，赫格塞斯曾透過此非官方App指示幕僚將進行中的軍事行動通知外國政府，並討論媒體曝光、行程及其他敏感資訊。他常親自開設群組，使用辦公室非保密線路及個人手機發訊。部分訊息由其獲准使用部長個人手機的軍事助理、陸戰隊上校布里亞（Ricky Buria）代發。今年三月，布里亞在一個包含赫格塞斯妻子、兄弟及私人律師的群組中，發布了關於美軍即將襲擊葉門胡塞（Houthi）武裝分子的資訊。此操作模式先前未被報導。五角大廈及布里亞未回應置評請求。

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代理五角大廈監察長史特賓斯（Steven Stebbins）上月宣布，在《大西洋月刊》（Atlantic magazine）披露赫格塞斯在高層官員群組發布葉門襲擊資訊後，即對其使用Signal的情況展開調查，包含其家人群組的類似資訊亦在調查範圍內。

據悉，赫格塞斯在其他群組還討論人事議題、預算削減及國安辯論細節。授權告知盟友軍事行動的訊息被視為最敏感內容之一。消息稱，他傾向使用Signal處理日常運作，而非官方通訊系統，群組成員包含安全隨扈、辦公室幕僚及公共事務助理。幕僚常需在訊號不穩的大樓內尋找收訊點才能讀取訊息。

資安專家警告，用Signal分享受保護資訊有風險。前資深情報官員波利梅羅普洛斯（Marc Polymeropoulos）表示：「使用個人手機和商業App帶來不必要風險。」知情人士更透露，部分訊息在未被妥善記錄下便消失，恐違反官方紀錄保存法。

一份2023年的五角大廈指令限制用Signal等非官方App處理敏感但非機密公務。尚不清楚Signal此後是否獲准使用。喬治華盛頓大學法學教授加沃爾（Aram Gavoor）認為，該指令不足以判定赫格塞斯行為是否違法。

此爭議亦波及人事。國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）因在此事件中角色失寵（曾誤將媒體編輯加入相關群組），將被提名為駐聯合國大使，預計其人事聽證會將面臨質詢。根據《大西洋月刊》紀錄，赫格塞斯在該群組分享了攻擊行動中F-18戰機等軍備使用的具體時間。

儘管爭議纏身，美國總統川普週日接受國家廣播公司（NBC）訪問時仍力挺赫格塞斯，稱其職位「完全穩固」，並讚揚他「表現傑出」。

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