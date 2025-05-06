接受廠商保母式服務！江西官員揪「七兄弟」吃喝玩樂被雙開

中國官方近日證實，撫州國有資產監督管理委員會副主任馬嶇因組建「吃喝圈」、違規收受禮品禮金被雙開處分。（圖擷自微博）

2025/05/06 14:38

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國江西省撫州市紀委監委近日證實，撫州市國有資產監督管理委員會副主任馬嶇因組建「吃喝圈」、違規收受禮品禮金、接受可能影響公務執行的宴請及旅遊安排等，被雙開處分。

綜合中媒報導，馬嶇在擔任黎川縣副縣長期間，拉攏另6名公職人員組建了「七兄弟」吃喝圈，該團體經常在管理服務對象的內部食堂大吃大喝。此外，他還長期接受下屬司機及管理服務對象提供的「保母式」服務，包括專車接送、房屋維修及打牌賭博等。

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公開資料顯示，馬嶇生於1972年6月，江西黎川人，擁有大學學歷。他於1995年10月加入中國共產黨，歷任荷源鄉黨委書記、鄉長；日峰鎮黨委書記；黎川縣副縣長等職。2021年，他開始擔任撫州市國有資產監督管理委員會副主任。2024年6月，官方宣布馬嶇落馬。

通報還稱馬嶇還存在其他嚴重違紀違法問題，包括違規收受禮品禮金，透過民間借貸獲取巨額回報，利用職權為親屬謀取利益；侵害群眾利益，為黑惡勢力充當「保護傘」；違規下發公益性項目資金支付意見，干預和插手建設工程項目發包；被指「私德不修，追求低級趣味」。

經撫州市紀委常委會會議研究並報中共撫州市委批准，2024年10月決定給予馬嶇開除黨籍處分，由撫州市監委給予其開除公職處分。其違紀違法所得被收繳，涉嫌犯罪問題已被移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物也一併移送。

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