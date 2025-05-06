慘！美國外送員迷路詢問方向 被住戶開槍打成重傷

美國紐約州DoorDash外送員迷路，向住戶問路竟被開槍打成重傷。（美聯社）

2025/05/06 13:53

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太慘了！美國紐約州1名DoorDash外送員，2日晚間將餐飲送到切斯特（Chester）鎮上時迷路，向住戶問路竟被開槍打中背部重傷送醫，警方已將嫌犯賴利（John Reilly）逮捕。

據《美聯社》報導，外送員原本要將餐點送到賴利住處附近的民宅，但APP導航失敗，使得他不斷停下來向居民問路，賴利當時要求外送員從他家外面開走，並在對方正要駛離時連開多槍，導致外送員中彈且傷勢嚴重。

請繼續往下閱讀...

據了解，賴利是切斯特鎮上民選的公路主管（highway superintendent，負責監督道路維護），鎮長霍爾德里奇（Brandon Holdridge）和鎮議會對這起事件感到相當遺憾，但由於賴利並非官派人員，因此無法將其開除。

賴利目前面臨一級襲擊、非法持槍等罪嫌，被拘留在紐約州橘郡（Orange County）監獄，等待本月9日開庭。對於員工被開槍射傷一事，DoorDash強調這是毫無意義的暴力行為，將配合執法單位展開調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法