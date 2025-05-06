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    荷蘭首相、波蘭總理紀念「解放日」 有人擲煙霧彈抗議

    波蘭總理圖斯克（左三）及荷蘭首相史庫夫（右三）在荷蘭參加活動時，被人投擲一枚紅色煙霧彈。（歐新社）

    波蘭總理圖斯克（左三）及荷蘭首相史庫夫（右三）在荷蘭參加活動時，被人投擲一枚紅色煙霧彈。（歐新社）

    2025/05/06 13:33

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭昨天（5日）舉行紀念擺脫納粹佔領80周年的「解放日」活動，荷蘭首相史庫夫（Dick Schoof）和波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）共同出席時，遭人投擲煙霧彈，現場瀰漫大量紅色濃煙，兩人隨即被安全人員短暫撤離。事件無人受傷，嫌犯現場被逮捕。

    綜合媒體報導，史庫夫與圖斯克兩人在儀式上點燃象徵自由的「解放之火」，紀念1945年5月5日荷蘭從納粹德國手中獲得解放。

    圖斯克在致詞中指出，當前局勢與歷史記憶密不可分，俄羅斯對區域和平的威脅仍在延續。

    目擊者稱，有身分不明者向舞台上投擲了彩色煙霧彈，引發短暫騷動。

    據波蘭電視台TVN24媒體報導，煙霧彈投擲者疑與當日稍早於活動現場抗議加薩戰爭的示威者有關。此前，荷蘭國防部長發表演說時，現場曾出現「解放巴勒斯坦」等口號。事件發生後，荷蘭警方逮捕了5名擾亂秩序人士。

    圖斯克稍後重返會場完成儀式，並強調面對俄羅斯威脅，歐洲與跨大西洋的團結比以往任何時候都更為重要。

    事件未對活動整體流程造成影響。圖斯克與史庫夫最終完成點火儀式。

    荷蘭首相和波蘭總理遭人投擲煙霧彈，兩人被安全人員短暫撤離舞台。（歐新社）

    荷蘭首相和波蘭總理遭人投擲煙霧彈，兩人被安全人員短暫撤離舞台。（歐新社）

    荷蘭首相史庫夫（左三）與波蘭總理圖斯克（左二）兩人在儀式上點燃象徵自由的「解放之火」，紀念1945年5月5日荷蘭從納粹德國手中獲得解放。（歐新社）

    荷蘭首相史庫夫（左三）與波蘭總理圖斯克（左二）兩人在儀式上點燃象徵自由的「解放之火」，紀念1945年5月5日荷蘭從納粹德國手中獲得解放。（歐新社）

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