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    抗議不甩法院性別裁定 英國女權人士戴假鬍鬚衝男泳池

    漢普斯特德荒野（Hampstead Heath）為許多人前往游泳的地點。（歐新社資料照）

    漢普斯特德荒野（Hampstead Heath）為許多人前往游泳的地點。（歐新社資料照）

    2025/05/06 13:38

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國最高法院日前認定女性的定義應取決於生理性別，但許多地方目前還是拒絕跟進法院的裁定，例如漢普斯特德荒野（Hampstead Heath）依舊讓生理性別為男性的跨性別女性能夠進入專屬女性的泳池。為表達抗議，昨（5）日約30位女權運動人士戴著假髮、假鬍鬚闖入該場地的男性泳池，並在內高喊「我們是男性，可以進入男性專屬泳池」，以表達她們的不滿。

    《每日郵報》報導，昨日約30位女權運動人士戴著假髮、假鬍鬚試圖進入漢普斯特德荒野的男性泳池，此舉馬上被當地的保全以及警察制止，這些女性堅稱自己是男人，要求開放她們入場，更趁著有機會時直接闖入，跳入男性泳池中高喊「我們是男性」、「我們很有男子氣概的」、「這個泳池裡面只有男性」。

    籌辦這場活動的艾米德西爾（Amy Desir）表示：「既然允許生理性別為男性的跨性別女性、性別認同是女性的男性進入女性泳池，那為何不讓今天這群認為自己是男性的女性進入男性泳池呢？」她表示，抗議民眾不是反對變性者，只是想為女性保留安全的空間，同時指出管理漢普斯特德荒野的倫敦金融城公司已經觸法，並聲明直到女性專用泳池內只有生理性別為女性前，自己將會持續籌備抗議活動。

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