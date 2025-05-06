丟臉！中國政法大學博士 被踢爆抄襲台大教授論文

中國政法大學博士、社會科學院大學法學院博士後研究員焦姓女子，碩論竟是抄襲台大教授。（圖擷自微博）

2025/05/06 12:27

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕這就是中國學術！中國政法大學博士、社會科學院大學法學院博士後研究員焦姓女子，4月中旬被踢爆碩論抄襲台灣大學法律學院教授許恒達的論文；讀博期間發表的研究成果，更是將日本論文翻譯過來後大量照抄，社科大得知後已全面停止她的工作。

綜合中媒報導，焦女的碩士畢業論文〈從個人保護原則重構正當防衛的判斷標準〉，被舉報抄襲自台大教授許恒達2016年發表在《台大法學論叢》的〈從個人保護原則重構正當防衛〉。

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另外，焦女2022年在中國《法學》期刊發表的論文〈半自動駕駛車輛交通事故的刑事責任〉，則是抄襲我國中興大學法律學系副教授陳俊偉2021年發表在《刑事政策與犯罪防治研究專刊》的論文〈論駕駛半自動駕駛車輛肇事之刑事責任〉。

2023年，焦女在中國學術期刊《學習與探索》發表論文〈自動駕駛汽車程式設計者的刑事責任－以「困難境況」刑事正當化為中心的分析〉，結果有不少段落是將日本《立命館法政論集》2020年刊出的論文翻譯過來照抄。

《學習與探索》在接獲舉報後已展開核查，確認存在嚴重學術問題，目前已將文章撤搞處理；中國政法大學針對焦女攻讀博士期間的論文抄襲行為，也組成了調查小組追查；焦女目前所任職的中國社會科學院大學，則停止了她的一切工作，並強調會嚴肅處理學術不端行為。

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