路邊野果別亂吃！ 7俄羅斯人誤食「小黃果」中毒 網：猴子反而沒事

7名俄羅斯遊客誤食泰國國家公園內的野果而中毒，其中3人因情況嚴重仍住院觀察。（擷取自Luke Bui/FB）

2025/05/06 14:28

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯7名遊客近日前往泰國旅遊，期間參觀位於素叻他尼府的國家公園時，偷吃當地野果導致中毒，出現噁心、嘔吐及口吐白沫等症狀，緊急送醫後住院治療，其中3人情況嚴重仍待觀察。

綜合泰媒報導，這7名俄籍旅客為5名女子及2名男子，5日下午從普吉島包車前往素叻他尼府。參觀考納鑾佛法公園（Khao Na Nai Luang）時，他們發現一種外觀特殊的黃色野果，好奇之下現場試吃，不久便陸續出現頭暈、噁心、胸悶、嘔吐等症狀。

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當中2名女性情況嚴重，甚至口吐白沫、脫水。救援單位接獲報案後，立即將7人送往當地醫院救治。目前已有4人順利出院，但另外3名女子因病情嚴重，仍需留院觀察，分別為45歲的斯皮里納（Olena Spirina）、50歲的西羅娃（Olqa Sierova）與42歲的瑟特尼科娃（Nartalia Sytnikova）。

經調查，7人食用的野果為當地俗稱「Phol Sam Klur」（三友果），屬柿樹屬（Diospyros），外表圓形、黃皮帶黑斑、果肉柔軟且包覆一顆大種子。當地衛生官員指出，該果若未經妥善處理，表皮汁液恐含有具毒性的成分，可能引起中毒反應。

相關樣本已送至拉瑪蒂博迪醫院毒物中心進一步化驗，以釐清具體成分。不少泰國網友則在社群上留言指出，此果常見於森林中，猴子偶爾也會食用，但人類食用後卻中毒，背後原因仍待進一步研究。

泰國衛生官員指出，俄羅斯遊客誤食的野果是俗稱「Phol Sam Klur」的黃色果實。（擷取自Luke Bui/FB）

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