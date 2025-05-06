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    律師憂黎智英「恐死獄中」 批港府讓人猶如置身俄羅斯、伊朗

    2023年夏天，美聯社拍到黎智英在香港赤柱監獄內，在獄警陪同下散步。（美聯社）

    2023年夏天，美聯社拍到黎智英在香港赤柱監獄內，在獄警陪同下散步。（美聯社）

    2025/05/06 12:51

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今年77歲的香港傳媒大亨黎智英被控違反《香港國安法》「勾結外國勢力」等罪，自2020年12月遭關押至今，其國際律師代表加拉格爾（Caoilfhionn Gallagher）稱自己被阻止見黎智英，批評香港政府不符合國際人權標準，憂黎智英「恐死獄中」。她還說，現在香港辦案讓人好像置身俄羅斯、伊朗。

    《香港國安法》將滿5年，加拉格爾對《德國之聲中文網》表示，「我們非常擔心黎智英的人身安全。他已年邁，又患有糖尿病，長期單獨囚禁對他的生命構成非常嚴重的風險……我們擔心，除非採取迅速行動，否則我們將看見一名勇敢的新聞從業者，死在獄中。」

    加拉格爾說，自己無法到香港或中國，也無法去與香港有引渡協議的國家，「結果是我不能直接見我的客戶。這是黎智英與他的國際律師會面的基本權利。他被阻止這樣做，我被阻止與他見面，是因為香港當局目前不符合國際人權標準。」

    她形容，在黎智英身上發生的事情「極度不合理」，「唯一可以比較的是，我在俄羅斯、伊朗或沙烏地阿拉伯處理的那些案件，因為在那些案件中，你很難見到你的客戶。即使是國內律師與國際法律團隊往來，也可能會因此將自己置於風險之中。這就是香港現在所處的世界……與10年前的香港相去太遠。」

    此前媒體報導，黎智英每天只有50分鐘戶外活動時間，但不能與其他囚犯接觸，一天有超過23個小時都被獨自關押。根據聯合國修訂的《關押待遇的最低標準規則》，將人單獨關押連續超過15天以上，被視為一種酷刑，應該要求絕對禁止。

    黎智英國安法案經過數次延宕，於2023年12月開審。原本預期審期80天，但開審超過1年仍未結束。今年3月初，黎智英完成所有作供後，控辯雙方也已完成舉證。預計將於2025年8月14日結案陳詞。

    美國喬治城大學亞洲法中心（GCAL）研究員黎恩灝表示，結案陳詞是讓控辯雙方總結他們的論點論據，並讓法庭平衡地去看雙方的事實，對於控罪的事實和法律的觀點。一段時間後，法庭會安排聆訊，公開裁判。如果罪名成立，就會讓被告求情，之後法庭才會宣判。在法庭做了判決後，被告也有權利上訴，整個過程預料將相當漫長。

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