川普政府再出手 宣布停止對哈佛大學所有新補助款

美國教育部長麥馬洪批評哈佛大學「嘲弄高教」，停發新補助。（美聯社資料照）

2025/05/06 11:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國教育部長麥馬洪（Linda McMahon）週一宣布，聯邦政府將停止向哈佛大學提供任何新的補助款項，指控這所頂尖學府「嘲弄」美國高教體系且違反聯邦法律。

《華盛頓郵報》報導，麥馬洪在公開信函中質疑哈佛部分學生的背景及校園充斥「仇恨」，批評校方未能遵守法律義務、道德責任與學術嚴謹。此舉是川普政府與哈佛之間衝突的最新升級。此前，政府已宣布凍結對哈佛的部分聯邦資助、啟動多項調查，並威脅撤銷其免稅資格。

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川普政府聲稱哈佛被左翼意識形態和反猶主義（antisemitism）佔據，哈佛則反駁政府行為違憲且非法侵犯其大學自主權。今年3月，一個跨部會小組宣布審查對哈佛近90億美元的聯邦資助，隨後政府凍結了22億美元，哈佛則提起訴訟反制，阻止政府以扣留經費干預學術決策。

這場對峙引發全美大學高度關注，因許多學校仰賴聯邦經費。川普政府已威脅削減多所名校的經費，並調查數十所大學，批評其「覺醒」（woke）議程、招生政策及處理校園反猶主義不力等。

哈佛校方週一表示，收到政府新信函，意圖施加前所未有的控制，並威脅非法扣留研究經費，以報復哈佛提告。校方強調將繼續遵守法律、促進觀點多樣性、打擊反猶主義，並抵抗政府旨在扼殺研究創新的越權行為。哈佛大學校長賈伯（Alan Garber）反對政府要求審核師生觀點。

哈佛大學歷史學教授、美國大學教授協會（AAUP）哈佛分會主席韋爾德（Kirsten Weld）對此表示震驚，批評麥馬洪的信函顯示其對哈佛、聯邦研究經費運作及憲法的無知，呼籲高教界共同抵制這種「粗暴的威權主義」。AAUP先前已提告，試圖阻止政府脅迫哈佛。

麥馬洪要求哈佛遵守最高法院禁止考量種族招生政策的裁決，實行績效招生聘用，終止宣揚身份認同刻板印象的計畫，並改革紀律執行。

美國教育委員會（ACE）主席米切爾（Ted Mitchell）認為，政府與哈佛的互動是未來事態的預兆。哈佛前校長薩默斯（Larry Summers）則指出，這場鬥爭關乎政府能否脅迫私立機構推行政治議程，更關乎學術自由與憲法第一修正案所保障的憲政民主。

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