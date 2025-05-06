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    中國又有獻忠？山東驚傳車輛衝撞人群 網傳7死當局不願證實

    中國山東省滕州市善國路，4日傳出有車輛撞擊路邊公車站民眾，疑似造成7死。圖為事故現場的死傷者倒地不起。（圖擷自@YesterdayBigcat「X」帳號）

    中國山東省滕州市善國路，4日傳出有車輛撞擊路邊公車站民眾，疑似造成7死。圖為事故現場的死傷者倒地不起。（圖擷自@YesterdayBigcat「X」帳號）

    2025/05/06 11:10

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國又發生「獻忠事件」？山東省滕州市善國路，4日傳出有車輛朝著路邊公車站的民眾撞過去，一共撞飛9人釀成7死，當局證實有這起事件，但不願透露傷亡情況。

    從網路上流傳的監視器影片可以看到，當時有1輛黑色轎車在高速行駛時突然往右打方向盤，撞擊路邊公車站一整排等待搭車的民眾，肇事車輛釀禍後翻覆在路旁，地面上則有多名死傷者。

    附近商家透露，他看到車禍後第一時間打電話報案，警方到場後將肇事車輛上的2名男子帶走。滕州市警方表示，這起案件目前已移交刑警單位偵辦，至於傷亡人數、是否有酒駕、毒駕等行為則不願說明。

    相關影片請見︰

    車輛撞上公車站的瞬間。（圖擷自@YesterdayBigcat「X」帳號）

    車輛撞上公車站的瞬間。（圖擷自@YesterdayBigcat「X」帳號）

    車輛撞上公車站之前，可以看到有許多民眾在等公車。（圖擷自@YesterdayBigcat「X」帳號）

    車輛撞上公車站之前，可以看到有許多民眾在等公車。（圖擷自@YesterdayBigcat「X」帳號）

    案發地點是一處公車站，事發前曾有公車停下。（圖擷自@YesterdayBigcat「X」帳號）

    案發地點是一處公車站，事發前曾有公車停下。（圖擷自@YesterdayBigcat「X」帳號）

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