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    美堪薩斯州又傳嚴重車禍 共造成8人死亡

    美國堪薩斯州一處公路發生一起8人喪命的死亡車禍。示意圖。（路透）

    美國堪薩斯州一處公路發生一起8人喪命的死亡車禍。示意圖。（路透）

    2025/05/06 11:59

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國堪薩斯州4日發生一起8人喪命的死亡車禍，在通往堪薩斯州東部農村地區的一條雙向道公路上，2輛車因不明原因發生衝撞並起火，兩車共9人僅1人倖存，其餘8人均死亡，其中包含高中生、教師以及學校員工。

    綜合外媒報導，堪薩斯州當局在昨（5）日指出，4日下午約5時45分在169號公路的雙向道上，2輛汽車因不明原因相撞起火，共造成8人死亡，僅1名倖存者成功從車輛殘骸中逃出，目前已至醫院進行治療。據了解，本次喪命的多名死者與當地學校有關，他們的身分有高中生、教師以及學校員工。

    塔爾薩公立學校校長（Tulsa Public Schools）強森（Ebony Johnson）聲明表示，自己為失去親人的人們感到心碎，同時也會為他們的家人和所有相關人員祈禱，希望有人能夠繼續陪伴這些受傷的家庭。

    這起事故導致當地路段被封鎖了4個小時，堪薩斯州當局表示，直至昨（5）日都還在進行現場調查工作，相關的事故原因目前還在調查中。

    今年4月，同樣在堪薩斯州也發生了一起因71輛汽車追撞，導致8人死亡的意外，據當地警方所述，強烈的沙塵暴為事故的主因，這會遮蔽駕駛員的視線，使整體能見度大幅下降。

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