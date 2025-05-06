普吉島豪宅變塗鴉牆！ 烏克蘭女子報復房東「畫生殖器怒嗆騙子」

泰國普吉島一間高級公寓因租屋糾紛，淪為烏克蘭女租客的塗鴉牆。（本報合成，擷取自Praphaphan Meesomboon/FB）

2025/05/06 11:32

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國普吉島一處高級公寓近日爆發租屋糾紛，一名烏克蘭籍女子退租前惡意破壞房屋，不僅牆上塗有男性生殖器圖案與「騙子」等字眼，還將家具剪破、電器砸毀，造成約35萬泰銖（約新台幣30萬元）損失，引發泰國社群譁然。

綜合泰媒報導，女屋主米松汶（Praphaphan Meesomboon）5月1日在臉書曝光現場多張照片，只見原本潔白的牆面被畫上藍色和綠色塗鴉，除了寫上「32000」數字與英文「swindler（騙子）」外，還出現多幅男性生殖器圖案。房內床墊、枕頭、窗簾遭利器割破，棉絮散滿地面，所有電器亦遭毀損，初估修復與清潔費用高達35萬泰銖。

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務業代管人員瓦林拉特（Warinrat）透露，這間公寓自2024年4月15日起由一名俄籍男子租下，租期一年，其烏克蘭籍女友安娜塔西亞（Anastasia）亦同住。合約到期後女方拒絕搬離，最終協議延至4月29日退租，卻在交屋前一小時僅以訊息通知自己已離開，並將鑰匙丟進垃圾桶，從此人間蒸發。

不少網友針對牆上寫下的「32000」數字提出猜測，懷疑為押金金額。對此屋主承認雙方確有押金爭議，但強調租客尚積欠房租、水電等費用，且實際簽約者為俄籍男子，安娜塔西亞並非合法承租人，「我怎麼可能把32000泰銖押金全數退還給合約上沒有名字的人？」

目前泰國警方已申請傳喚安娜塔西亞，並表示她仍在普吉島，如果她再不出現，將進一步申請法院逮捕令。

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