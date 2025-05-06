為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    普吉島豪宅變塗鴉牆！ 烏克蘭女子報復房東「畫生殖器怒嗆騙子」

    泰國普吉島一間高級公寓因租屋糾紛，淪為烏克蘭女租客的塗鴉牆。（本報合成，擷取自Praphaphan Meesomboon/FB）

    泰國普吉島一間高級公寓因租屋糾紛，淪為烏克蘭女租客的塗鴉牆。（本報合成，擷取自Praphaphan Meesomboon/FB）

    2025/05/06 11:32

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國普吉島一處高級公寓近日爆發租屋糾紛，一名烏克蘭籍女子退租前惡意破壞房屋，不僅牆上塗有男性生殖器圖案與「騙子」等字眼，還將家具剪破、電器砸毀，造成約35萬泰銖（約新台幣30萬元）損失，引發泰國社群譁然。

    綜合泰媒報導，女屋主米松汶（Praphaphan Meesomboon）5月1日在臉書曝光現場多張照片，只見原本潔白的牆面被畫上藍色和綠色塗鴉，除了寫上「32000」數字與英文「swindler（騙子）」外，還出現多幅男性生殖器圖案。房內床墊、枕頭、窗簾遭利器割破，棉絮散滿地面，所有電器亦遭毀損，初估修復與清潔費用高達35萬泰銖。

    務業代管人員瓦林拉特（Warinrat）透露，這間公寓自2024年4月15日起由一名俄籍男子租下，租期一年，其烏克蘭籍女友安娜塔西亞（Anastasia）亦同住。合約到期後女方拒絕搬離，最終協議延至4月29日退租，卻在交屋前一小時僅以訊息通知自己已離開，並將鑰匙丟進垃圾桶，從此人間蒸發。

    不少網友針對牆上寫下的「32000」數字提出猜測，懷疑為押金金額。對此屋主承認雙方確有押金爭議，但強調租客尚積欠房租、水電等費用，且實際簽約者為俄籍男子，安娜塔西亞並非合法承租人，「我怎麼可能把32000泰銖押金全數退還給合約上沒有名字的人？」

    目前泰國警方已申請傳喚安娜塔西亞，並表示她仍在普吉島，如果她再不出現，將進一步申請法院逮捕令。

    @chaaim.praphaphan #จบที่เราเบาที่สุด เอาอะไรมาเบาก่อนนนน..ตัวอะเบาไปเลย???? #คอนโดภูเก็ต ♬ เสียงต้นฉบับ เพลงเก๋ายุคเก่า - ลุงทด

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播