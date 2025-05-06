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    印度切斷河水上游！ 嗆不讓「一滴水」流入巴基斯坦

    印度查謨郊區一座水壩斷水後，人們穿過乾涸的奇納布河。（美聯社）

    印度查謨郊區一座水壩斷水後，人們穿過乾涸的奇納布河。（美聯社）

    2025/05/06 11:12

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕在印度控制克什米爾地區上月發生恐怖襲擊事件後，印度和巴基斯坦這兩個鄰國再次處於戰爭邊緣。印媒指出，印度暫停《印度河水協定》，已切斷從奇納布河（Chenab River）上的巴格利哈爾大壩（Baglihar Dam）流向巴基斯坦的水源，並放話不允許印度河「一滴水」流向巴基斯坦。

    綜合媒體報導，社交媒體流傳影片可見，由於上游被切斷，位於巴基斯坦境內的支流迅速乾涸。

    巴基斯坦外交部5日發聲明說，將向聯合國安理會通報印度的「侵略行徑、反覆挑釁和煽動性言論對地區及全球和平穩定構成嚴重威脅」，以及印度「試圖非法單邊暫停《印度河用水條約》的行為明顯違反其國際義務」，並呼籲安理會採取適當措施應對「令人擔憂的事態發展」。

    印度控制的克什米爾22日發生武裝分子殺害26名平民，印度除指控巴基斯坦人涉案，還抨擊巴基斯坦支持「跨境恐怖主義」，並祭出一系列外交反制措施。

    由於印度河及其他幾條支流都是從印度流入巴基斯坦，兩國在水資源分配上出現爭議，後由世界銀行介入調停多年，兩國終於1960年9月達成《印度河水協定》。

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