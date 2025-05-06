加拿大陷分裂危機？亞伯達省長提條件 將辦獨立公投

亞伯達省長史密斯揚言辦獨立公投，劍指聯邦石油政策。（美聯社）

2025/05/06 10:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕加拿大石油資源豐富的亞伯達省（Alberta）省長史密斯（Danielle Smith）週一宣布，如果一項由公民發起的獨立連署達到法定門檻，她將於明年舉行決定亞伯達省是否脫離加拿大的公民投票。

《美聯社》報導，史密斯透過直播演說發表此聲明，但同時強調她個人並不支持亞伯達省脫離加拿大，並希望能找到一條讓亞伯達在統一的加拿大框架內，保有強大主權地位的「前進之路」。不過她也強硬表示：「無論出於何種原因，倘若渥太華（指加拿大聯邦政府）持續像過去十年那樣攻擊我們省，最終將由亞伯達人民來決定，我會接受他們的判斷。」

請繼續往下閱讀...

史密斯的宣布，時值加拿大總理卡尼（Mark Carney）領導的自由黨甫於1週前贏得第4次連續執政。與此同時，美國總統持續威脅對加拿大加徵關稅，甚至提及加拿大成為美國第51州的言論。卡尼與川普預計於週二在白宮會晤。

史密斯領導的聯合保守黨（United Conservative）政府近期引進法案，若獲通過，將降低觸發省級公投所需的連署門檻。該法案提議將公民發起公投的連署門檻，從佔全體註冊選民的20%，下修至達到前次大選合格選民數的10%；連署發起人也將擁有120天（而非現行的90天）時間，來收集所需的約17萬7千個簽名。

史密斯指控歷屆聯邦自由黨政府推出的多項法案，限制了亞伯達省生產和出口石油的能力，造成該省數十億加幣的經濟損失。她表示，該省不需渥太華施捨，只要求「完全自由」地開發資源，並按自身意願規劃醫療、教育等服務，不受聯邦干涉。

史密斯透露她已與卡尼會面，並稱卡尼「對於改變其政府的反資源政策方向，說了一些有希望的話」。她表示，省政府將任命一個談判團隊，試圖終結長期困擾該省的聯邦政策，並將親自主持一個名為「亞伯達未來」（Alberta Next）的小組，舉辦系列座談會聽取省民的意見與不滿。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法