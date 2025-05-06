中國學術崩壞！婦科論文出現大量男性患者 產後出血、子宮肌瘤樣樣來

中國近來有多篇婦科醫學論文被踢爆研究了多名男病患，症狀包括產後出血、子宮肌瘤、子宮內膜病變，讓中國網友瞠目結舌。圖為研究停經後子宮內膜病變男性患者的湛江市第二人民醫院。（圖擷自百度地圖）

2025/05/06 10:41

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國學術造假狀況駭人聽聞！近來有多篇婦科醫學論文被挖出竟然研究了多名男性患者，「他們」會有產後出血、子宮肌瘤、子宮內膜病變等狀況，讓中國網友看了也瞠目結舌。

這波最先爆出醜聞的是中國學術期刊《實用婦科內分泌雜誌》，其在2017年刊出的論文〈針對性護理干預在子宮肌瘤圍手術期的情緒和生活品質臨床應用效果〉，針對山東大學齊魯醫院婦科收治的80名子宮肌瘤患者展開研究，並指稱其中55名是男性。

請繼續往下閱讀...

中媒《北京日報》後續收集了各種離譜婦科論文，包括《中國農村衛生》2014年刊登的〈難治性產後出血干預性治療方法的對比研究〉，在論文裡所討論的69例患者，分別為35名男性、34名女性。

此外還有《臨床醫藥文獻電子雜誌》2019年的論文〈介入超音波對於治療卵巢子宮內膜異位囊腫的效果和應用價值研究〉，分別有對照組男性患者26例、女性24例；觀察組男性25例、女性25例。

同期刊2015年的論文〈探究宮腔鏡在診斷停經後子宮內膜病變中的臨床意義〉，則為廣東省湛江市第二人民醫院醫師研究了30名停經後子宮內膜病變的病患，其中對照組男性8例、女性6例；觀察組男性9例、女性7例。

中國網友得知「男性」竟然會遇到產後出血、子宮病變、停經等情況後驚呼連連，直指這些論文真的太魔幻了，還有人痛斥這從論文作者到審查機制都是整個爛掉了，呼籲當局全面徹查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法