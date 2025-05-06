解密白堊紀！研究：巨型翼龍原來是「陸行高手」

翼龍在地面行走的復原想像圖。英國最新研究指出，如風神翼龍（Quetzalcoatlus）等大型翼龍其實花費大量時間在地面活動。（圖取自University of Leicester）

2025/05/06 09:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國萊斯特大學（University of Leicester）最新研究指出，史上體型最龐大的飛行生物之一，翼展達10公尺的風神翼龍（Quetzalcoatlus），其實有大量時間是在地面活動。這項發現顛覆了牠們僅是空中霸主的傳統印象，為理解這些遠古巨獸的行為提供了新視角。

英國廣播公司（BBC）報導，研究團隊透過分析風神翼龍留下的足跡化石，發現這些巨型生物的足跡數量龐大且分布廣泛。研究人員據此推斷，大約從1億6千萬年前開始，牠們便逐漸增加地面活動的時間，這種行為模式一直持續到約6千6百萬年前，牠們與恐龍一同走向滅絕為止。

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該校古生物學與生物圈演化中心（Centre for Palaeobiology and Biosphere Evolution）博士研究員史密斯（Robert Smyth）解釋，足跡化石提供了在遠古自然環境中研究翼龍的獨特機會。他指出，這些痕跡「不僅揭示牠們生活的地點與移動方式，更提供了關於牠們在早已消失的生態系統中行為與日常活動的線索。」

翼龍（Pterosaurs）是一群與恐龍同時期存在的飛行爬行動物，但在演化路徑上與恐龍有所區別，並非恐龍的一種。研究團隊運用3D建模技術、詳細分析以及與已知翼龍骨架的比對，成功將部分足跡歸屬於風神翼龍，同時也辨識出另外兩個不同的翼龍類群足跡。

史密斯表示，風神翼龍的足跡遍布全球各地的古代海岸及內陸沉積環境，這項證據強烈支持了這些長腿生物不僅能稱霸天空，同時也是地面常客的觀點。

研究同時辨識出另一群稱為梳頜翼龍類（ctenochasmatoids）的翼龍足跡，牠們以長顎和針狀牙齒聞名。牠們的足跡多出現在海岸沉積物中，顯示牠們可能經常沿著泥濘的海岸或在淺潟湖中涉水，利用其特化的攝食方式捕捉小魚或水面漂浮的獵物。

化石足跡也被匹配到第三群體，即準噶爾翼龍類（dsungaripterids）。牠們擁有強壯的四肢和下顎，喙的前端無齒但呈彎曲狀，適合用來撬開獵物；而下顎後部的大型圓齒則非常適合壓碎貝類或其他質地堅硬的食物。

史密斯補充說明，儘管足跡在翼龍研究中常被忽略，但它們蘊藏的豐富資訊，有助於理解這些生物的移動、行為及與環境的互動方式。他強調，「透過仔細檢視足跡，我們現在能發現從其他方式無法獲取的生物學和生態學資訊。」

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