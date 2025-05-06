持續精簡美軍高層人事 赫格塞斯傳下令減少上將人數20％

赫格塞斯下令國防部高層針對高階軍官進行人事裁減，將美軍上將人數削減20％，並將國民兵將官人數削減20％、美軍將官總數削減10％。（法新社）

2025/05/06 08:18

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上任後持續針對美軍組織架構進行改革，傳出赫格塞斯下令國防部高層針對高階軍官進行人事裁減，將美軍上將人數削減20％，並將國民兵將官人數削減20％、美軍將官總數削減10％。

綜合外媒報導，赫格塞斯過去就認為美軍在將官人數方面過於龐大，在赫格塞斯5日簽署的一份備忘錄上顯示，他下令將四星上將人數減少至少20%、國民兵將官人數削減20％、美軍將官總數削減10％。

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赫格塞斯曾在他的提名確認聽證會中提到將官人數過多的議題，當時他指出，美軍目前上將人數有44人。《CNN》報導指出，目前美軍約有900名將官。

赫格塞斯在備忘錄中提到，此次削減人力是為了移除冗餘的部隊結構，藉此精簡並提升領導架構，減少過多將官職位，這是一項關鍵措施。

《路透》報導指出，美國國防部一直對其全球影響力進行審查，赫格塞斯也在考慮是否合併一些由四星上將帶領、在世界不同地區行動的「作戰司令部」。整併潛在選擇之一，可能是將美國非洲司令部與美國歐洲司令部合併，這會減少一位上將官職；負責中美洲和南美洲行動的美國南方司令部也可能與美國北方司令部合併，其他可能裁撤的官職也包括美國太平洋陸軍司令和美國駐韓國部隊司令。

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