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    報復葉門叛軍 以色列派20架戰機空襲港口

    以色列空軍5日派出20架戰機空襲葉門，投下50枚炸彈。圖為以軍戰機。（圖擷取自以色列國防軍官網）

    以色列空軍5日派出20架戰機空襲葉門，投下50枚炸彈。圖為以軍戰機。（圖擷取自以色列國防軍官網）

    2025/05/06 07:33

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕由伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯為胡塞武裝）4日針對以色列發射飛彈攻擊，飛彈落點在特拉維夫的「班古里昂機場」（Ben Gurion International Airport）附近，事後以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）揚言報復。以色列空軍5日派出20架戰機空襲葉門，投下50枚炸彈。

    綜合外媒報導，以色列國防軍指出，空軍派出20架戰鬥機長途奔襲，飛越2000公里空襲對於葉門沿海的「青年運動」相關基礎設施，包括主要港口城市荷台達（Hodeidah），以及鄰近城市巴吉爾（Bajil）的一家混凝土工廠。以軍指出，戰機對於「青年運動」目標投下50枚彈藥，除了戰機以外，偵察機、加油機也參與其中。

    以軍指出，「青年運動」利用荷台達港運輸伊朗武器、軍事所需裝備和其他物資，巴吉爾的混凝土工廠則是「青年運動」的重要經濟資源，用於修建隧道和軍事基礎設施，此次襲擊「對該政權的經濟和軍事建設構成了打擊」。

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