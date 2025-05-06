川普成最後希望！納坦雅胡證實「擬全面佔領加薩」

以色列總理納坦雅胡週一表示，針對哈瑪斯的新一波攻勢將「更加密集」。（法新社資料照）

2025/05/06 08:47

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）週一（5日）表示，針對巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）的攻勢將「更加密集」。此前以色列安全內閣已批准可能佔領加薩走廊、控制援助的新計劃。

據《路透》報導，1名以色列國防官員透露，美國總統川普（Donald Trump）下週結束中東訪問前，新一波軍事行動不會展開。

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與哈瑪斯的停火協議近週陷入僵局後，以色列政府的強硬決策凸顯在國際施壓、國內民眾支持度下降的情況下，戰爭仍可能持續、和平遙遙無期。

知情官員向以色列公共廣播公司（Kan）證實，新計劃將分段實施，可能耗時數月，軍隊將首先集中在加薩某一區域。

納坦雅胡週一在影片中表示，行動將「密集」展開，並迫使更多加薩巴勒斯坦人「為了自身安全」遷移。

納坦雅胡補充，以軍不會採取之前的短期戰術，「意圖恰恰相反」，以色列將持續控制已佔領的土地，印證了其他以色列官員的論調。

此前，以色列軍隊已佔領了加薩約三分之一地區，迫使當地居民流離失所，並在已淨空的土地建造瞭望台和監視哨所。以軍稱此為安全區，但新計劃顯然將更進一步。

1名以色列官員稱，新批准的攻勢將佔領整個加薩走廊，促使居民南遷，並防止人道援助落入哈瑪斯手中。他補充，一旦攻勢開始，原本由國際援助組織、聯合國機構處理的物資分配工作，將轉交民營公司，並在加薩南部拉法（Rafah）發放。

該名國防官員也表示，川普訪問中東將是達成停火和釋放人質協議的「機會之窗」（Window Of Opportunity），「如果無法達成人質協議，『Gideon Chariots』行動將以極大的強度展開，直至實現所有目標」。

與此同時，哈瑪斯官員馬爾達維（Mahmoud Mardawi）堅稱，將拒絕以方的「壓力和勒索」。馬爾達維說，「除了全面協議外，不接受任何協議，這包括完全停火、以軍完全撤出加薩、重建加薩走廊及釋放雙方所有囚犯」。

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