基輔急需「愛國者」抗俄 盟邦力拚6月底前達成增援協議

美協調增援，烏克蘭可望獲得更多愛國者防空系統，對抗俄羅斯的空襲行動。（路透資料照）

2025/05/05 21:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕外媒《路透》報導，據一位熟悉內情的消息人士週一（5日）透露，烏克蘭的西方盟邦目前正在商討向基輔增援更多「愛國者」（Patriot）防空飛彈系統，目標是在6月底的北約（NATO）峰會登場前達成相關協議。

這位匿名消息人士指出，美國與希臘是被提及的潛在供應國之一。隨著俄羅斯持續發動空襲，烏克蘭對於獲得更多「愛國者」系統的需求日益迫切。烏克蘭總統澤倫斯基上月接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時便表示，基輔政府已準備好購買10套此型美製防空系統，強調其對於攔截俄羅斯彈道飛彈至關重要。

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根據烏克蘭軍事分析機構《Defence Express》截至今年4月的評估，烏克蘭當時擁有7套完整運作的「愛國者」系統。

此前，《紐約時報》4日引述不具名美國官員的說法報導，華府正計劃將一套原部署於以色列的「愛國者」系統，經過翻新維護後轉移給烏克蘭。該報導同時補充，盟邦間也在討論涉及「德國或希臘提供另一套（愛國者）系統的後勤安排」。

澤倫斯基先前曾提及，他在梵蒂岡參加前教宗方濟各（Pope Francis）的葬禮期間，曾與美國總統川普會晤並討論了防空系統議題，他形容那次會面是兩人歷來「最好的一次」。

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