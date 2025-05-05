為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    基輔急需「愛國者」抗俄 盟邦力拚6月底前達成增援協議

    美協調增援，烏克蘭可望獲得更多愛國者防空系統，對抗俄羅斯的空襲行動。（路透資料照）

    美協調增援，烏克蘭可望獲得更多愛國者防空系統，對抗俄羅斯的空襲行動。（路透資料照）

    2025/05/05 21:07

    〔編譯陳成良／綜合報導〕外媒《路透》報導，據一位熟悉內情的消息人士週一（5日）透露，烏克蘭的西方盟邦目前正在商討向基輔增援更多「愛國者」（Patriot）防空飛彈系統，目標是在6月底的北約（NATO）峰會登場前達成相關協議。

    這位匿名消息人士指出，美國與希臘是被提及的潛在供應國之一。隨著俄羅斯持續發動空襲，烏克蘭對於獲得更多「愛國者」系統的需求日益迫切。烏克蘭總統澤倫斯基上月接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時便表示，基輔政府已準備好購買10套此型美製防空系統，強調其對於攔截俄羅斯彈道飛彈至關重要。

    根據烏克蘭軍事分析機構《Defence Express》截至今年4月的評估，烏克蘭當時擁有7套完整運作的「愛國者」系統。

    此前，《紐約時報》4日引述不具名美國官員的說法報導，華府正計劃將一套原部署於以色列的「愛國者」系統，經過翻新維護後轉移給烏克蘭。該報導同時補充，盟邦間也在討論涉及「德國或希臘提供另一套（愛國者）系統的後勤安排」。

    澤倫斯基先前曾提及，他在梵蒂岡參加前教宗方濟各（Pope Francis）的葬禮期間，曾與美國總統川普會晤並討論了防空系統議題，他形容那次會面是兩人歷來「最好的一次」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播