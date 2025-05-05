CNN問毒梟恨川普嗎？ 蒙面成員稱「尊重」引爆社群平台討論

墨西哥錫納羅亞販毒集團成員近期接受美國有線電視新聞網訪問。示意圖。（法新社檔案照）

2025/05/05 21:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）近日播出一段引發軒然大波的採訪，記者楊依絲貝（Isobel Yeung）深入墨西哥一處秘密據點，訪問了一名蒙面的錫納羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）成員。在美國前總統川普（Donald Trump）矢言加強打擊該集團並考慮將其列為「恐怖份子」之際，楊依絲貝提問該成員對此標籤的看法，未料對方竟表示「尊重」川普，這段訪問隨即在社群媒體上引爆大量批評與嘲諷。

據《紐約郵報》報導，採訪中，這位以面罩、墨鏡甚至乳膠手套層層掩蓋身份的販毒集團成員，在被問及對川普政府將他們視為恐怖份子的看法時，先是回答：「嗯，情況很糟，但我們總得吃飯。」楊依絲貝接著追問他想對川普傳達什麼訊息，對方給出了出乎意料的回應：「我尊重他。依我看，他是在照顧自己的人民。」他隨後補充：「但問題是消費者在美國。如果沒有消費者，我們早就收手了。」

請繼續往下閱讀...

這段訪問播出後，CNN立刻成為眾矢之的。許多網友在X等平台上猛烈抨擊，指責CNN記者試圖誘導這名幫派份子發表批評川普的言論，結果卻「完全適得其反」。有人嘲諷道：「這不是『共產主義新聞網』（網友對CNN的貶稱）想要的答案。」

更有大量批評者認為，CNN的提問方式顯得在同情甚至美化這些從事販毒、人口販運、暴力犯罪的毒梟集團（cartel）成員。一位網友寫道：「CNN 關心傷害到cartel的感情？這根本不是他們自以為的加分項，而是對美國人的冒犯。」另一位評論者指出：「難以置信，CNN給錫納羅亞cartel成員機會，為被貼上恐怖份子標籤博取同情，結果對方卻告訴他們，川普總統只是在『照顧自己的人民』。」還有人認為記者在「縱容恐怖份子」。

報導背景指出，川普政府時期曾探討是否能將「敵方戰鬥人員」（enemy combatant）的標籤用於美國境外的毒梟恐怖份子，此舉可能為美國提供發動境外致命打擊的理由。川普也曾將包括委內瑞拉幫派「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）、MS-13 等幫派指定為外國恐怖組織，並加強邊境管控與移民遣返。此次CNN採訪，正是在此敏感政治氛圍下進行，其提問方式與受訪者的意外回答，無疑觸動了美國社會對於媒體立場、恐怖主義定義以及毒品問題責任歸屬的敏感神經。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法