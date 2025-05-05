港國安執法首次起訴流亡港人家屬 人權團體譴責

港流亡民運人士郭鳳儀親屬遭警方逮捕、起訴。（路透）

2025/05/05 19:43

〔編譯林家宇／綜合報導〕「人權觀察」（HRW）4日聲明，北京與香港政府近期加大對海外港人親屬騷擾行徑。華盛頓非政府組織「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀（Anna Kwok）親人於上月遭香港警方逮捕，其父被控涉犯「維護國家安全條例」，是近年受國安指控流亡海外的港人中，家屬遭刑事起訴首例。

郭鳳儀曾公開呼籲美國政府禁止香港特首李家超參加2023年在舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，是目前19位港國安處通緝目標之一，對其開出100萬港幣懸賞金。

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郭鳳儀68歲的父親與35歲胞兄4月30日被港警以「試圖直接、間接處理屬於由相關潛逃者擁有或控制的任何資金、其他金融資產或經濟資源」為由逮捕兩人。據警方說法，兩人疑似協助更改郭鳳儀人壽保單並取回約10萬港幣結餘，其胞兄交保候傳，父親遭關押起訴，是港警首次引用條例中「處理潛逃者資金」條文，若遭定罪，將面臨最高7年刑期。

人權觀察中國研究員烏魯堯勒（Yalkun Uluyol）表示，北京政府對來自香港和平活動人士家屬施加的連坐駭人手段正在加劇，港府應立即且無條件釋放郭鳳儀父親，停止對香港民運人士家屬的騷擾。

烏魯堯勒認為，除非受到影響的外國政府向中方傳達強烈訊息，表明這類迫害行徑有其代價，否則北京不太可能就此罷手。

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