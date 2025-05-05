巴基斯坦連2日射飛彈 與印度在克什米爾衝突一觸即發

印巴緊張關係升溫之際，巴基斯坦近日再度進行飛彈試射。圖為巴國軍方於2013年試射早期型號阿布達利（Abdali）飛彈的畫面。（法新社資料照）

2025/05/05 18:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕巴基斯坦軍方5日宣布成功試射一枚射程120公里的飛彈，這是兩天內進行的第二次飛彈試射。此際，印度指控巴基斯坦支持上月在印控克什米爾發生的觀光客遇襲事件，導致這兩個擁核國家間緊張關係急遽升溫。

《法新社》報導，巴國軍方聲明指出，此次試射「旨在確保部隊作戰整備，並驗證飛彈關鍵技術參數，包括先進導航系統與精準度提升」。巴軍方先前於3日表示已測試一枚射程達450公里的地對地飛彈。兩次試射地點均未對外公布。

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巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）對軍方的「國防整備狀態」表示滿意。他聲明：「此次成功訓練性試射清楚展現，巴基斯坦國防掌握在堅實可靠的手中。」

此次飛彈試射正值印度總理莫迪（Narendra Modi）宣稱已賦予軍方「完全行動自由」，以回應4月22日在帕哈爾加姆（Pahalgam）發生、造成26人死亡的恐攻事件。

巴基斯坦堅決否認與攻擊有任何關聯，並呼籲國際社會展開獨立調查。伊斯蘭城當局上週更警告印方可能發動空襲，並明確表態將以武力反制任何來自印度的侵略行動。國際社會已持續向印巴施壓，要求雙方克制並緩和局勢。兩國過去已因爭奪克什米爾主權爆發多次戰爭。

根據印度國防消息來源，過去一週多來，雙方幾乎每晚都在實控線（Line of Control，印巴在克什米爾的實際分界線）沿線交火。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）5日證實，因緊張局勢升高，夏立夫總理已推遲原定9日的馬國訪問。夏立夫辦公室表示，兩國領導人已通話，夏立夫「期待今年稍後能正式訪問馬來西亞」。

與此同時，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）5日抵達伊斯蘭城（Islamabad）展開正式訪問。巴基斯坦新聞部長塔拉爾（Attaullah Tarar）當日在視察克什米爾時向媒體表示：「巴基斯坦正積極向友好國家說明我方立場。」

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