上億遊艇開趴到一半翻覆！ 美國32名比基尼辣妹一度受困

美國海岸警衛隊指出，當地時間3日下午5點左右，他們接獲一艘豪華遊艇「Tecnomar」在邁阿密人工島「星島」附近沉沒的通報。（圖擷取自「U.S. Coast Guard Southeast」臉書粉專）

2025/05/05 20:40

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州發生一起船隻翻覆事件，一艘價值高達400萬美元（約新台幣1.1億元）的藍寶堅尼豪華遊艇（Lamborghini Tecnomar），下午載著一群身著比基尼、身材火辣的美女們出海，正當她們在船上舉辦狂歡派對時，遊艇突然進水沉沒，導致一度受困，所幸海岸警衛隊火速趕到救援，並未造成傷亡。

綜合外媒報導，根據美國海岸警衛隊指出，當地時間3日下午5點左右，他們接獲一艘豪華遊艇「Tecnomar」在邁阿密人工島「星島」（Star Island）附近沉沒的通報，船上32名乘客與船員衝向甲板時，整艘船幾乎已經呈現垂直狀態。對此，海岸警衛隊與其他好心民眾，立即駕艇趕到現場，協助船上所有人安全撤離。

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報導指出，船上32名乘客帶大多是年輕貌美、穿比基尼露出姣好身材的女性，其中包含不少人氣網紅、前美國小姐參賽者雷根哈特利（Regan Hartley），據傳當時她抱著一瓶價值350美元（約新台幣1萬元）的克斯阿蘇爾阿祖金龍舌蘭（Clase Azul Gold tequila），跟著其他穿著救生衣乘客，一起站在正緩緩下沉的黑白色船頂。

相關單位尚未揭露遊艇主人的身分，也沒有說明事故肇因，不過相關救援影片，目前在社群媒體上被瘋傳。從影片顯示，現場氣氛十分歡快，不時傳來女子打鬧嘻笑聲，完全沒有擔心是否會發生危險，更有男子不斷高喊「婦孺優先」，把所有人逗得哈哈大笑，一行人被救起後，還不斷從遠處拍攝沉沒遊艇的慘況與自拍，行為引發網友抨擊。

另外，「Tecnomar」是藍寶堅尼設計的限量版遊艇，全球僅只有11艘。其中一艘的船主，是前MMA拳擊選手麥葛瑞格（Conor McGregor），他在2021年曾以360萬美元（約新台幣1億元）成功買下其中一艘。

Το υπερπολυτελέστατο σκάφος （Lamborghini Tecnomar）ναυάγησε και βούλιαξε λίγο έξω από το Μαϊάμι!

Έκαναν party επίδοξες celebrities…

Δείτε βίντεο pic.twitter.com/veztcoSmsC — Αντώνης Νταλακογεώργος （@Adalakogeorgos） May 5, 2025

船上32名乘客帶大多是年輕貌美、穿比基尼露出姣好身材的女性。（圖擷取自@leonatlantis IG，本報合成）

相關救援影片，目前在社群媒體上被瘋傳，只見現場氣氛十分歡快，不時傳來女子打鬧嘻笑聲，完全沒有擔心是否會發生危險。（圖擷取自@leonatlantis IG、「U.S. Coast Guard Southeast」臉書粉專，本報合成）

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