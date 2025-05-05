強震預言將成真？日本青森多地驚傳「神秘地鳴」嚇壞居民
2011年311大地震後，青森縣的居民行經遭受海嘯及地震襲擊的車輛，示意圖。（路透）
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕神準預測311大海嘯而聞名的日本漫畫家龍樹諒，在其作品《我所看見的未來》中預言2025年7月5日亞洲將發生毀滅性地震，波及日本與台灣等地，鬧得人心惶惶。然而，就在預言傳聞持續發酵之際，日本青森縣多地居民3日早上竟驚聞類似「地鳴」的巨大聲響，迅速在社群平台掀起熱議。
根據日媒《東奧日報》報導 ，青森縣弘前市、津輕市、五所川原市、青森市等地的居民紛紛在社群平台X（前Twitter）發文表示，當地時間3日上午9點15分左右，聽到如地鳴般的轟隆巨響，「剛才聽到好驚人的地鳴聲」、「感覺就像地下咆哮」，讓不少人聯想到是否與預言中的地震有關。
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一名居民家中監視器畫面也拍下聲響當時的情況，顯示現場無明顯晃動，但聲音極為明顯。有網友推測可能與地震前兆或火山活動相關，但也有人認為可能是超音速飛機經過所引起的音爆。
對此，青森地方氣象台表示，當天並未觀測到任何地震或火山異常訊號。若是十和田湖、八甲田、岩木山等周邊火山出現活動異常，既有的觀測網應能即時掌握。
昨日2025年5月3日午前9時14分33秒、強烈な振動音が発生— たまさん （@TamaMuruhya） May 4, 2025
我が家（猫だらけ民宿・みさと記念館）の防犯カメラがその音を捉えた
強風か？地震か？とも思ったが揺れはなく虫の知らせかと警戒したが今日になって地鳴りのニュースになっていてびっくり。猫も気がついていないようだったが…
青森県平川市 pic.twitter.com/c1Gnuk8g09
青森で謎の地鳴りが????— ☆ひぐー☆@????????の視聴者 （@plus_higu1983） May 4, 2025
都道府県別の関心度ランキングのデータも参照に#thetime_tbs pic.twitter.com/agUN0IDjpM