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    強震預言將成真？日本青森多地驚傳「神秘地鳴」嚇壞居民

    2011年311大地震後，青森縣的居民行經遭受海嘯及地震襲擊的車輛，示意圖。（路透）

    2011年311大地震後，青森縣的居民行經遭受海嘯及地震襲擊的車輛，示意圖。（路透）

    2025/05/05 18:12

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕神準預測311大海嘯而聞名的日本漫畫家龍樹諒，在其作品《我所看見的未來》中預言2025年7月5日亞洲將發生毀滅性地震，波及日本與台灣等地，鬧得人心惶惶。然而，就在預言傳聞持續發酵之際，日本青森縣多地居民3日早上竟驚聞類似「地鳴」的巨大聲響，迅速在社群平台掀起熱議。

    根據日媒《東奧日報》報導 ，青森縣弘前市、津輕市、五所川原市、青森市等地的居民紛紛在社群平台X（前Twitter）發文表示，當地時間3日上午9點15分左右，聽到如地鳴般的轟隆巨響，「剛才聽到好驚人的地鳴聲」、「感覺就像地下咆哮」，讓不少人聯想到是否與預言中的地震有關。

    一名居民家中監視器畫面也拍下聲響當時的情況，顯示現場無明顯晃動，但聲音極為明顯。有網友推測可能與地震前兆或火山活動相關，但也有人認為可能是超音速飛機經過所引起的音爆。

    對此，青森地方氣象台表示，當天並未觀測到任何地震或火山異常訊號。若是十和田湖、八甲田、岩木山等周邊火山出現活動異常，既有的觀測網應能即時掌握。

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