小粉紅大媽飆罵美總統！要求大家別合影 假川普尬笑比讚影片瘋傳！

近日一段中國表演者因為模仿川普遭一名小粉紅大媽破口大罵的影片在牆外掀起熱議。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2025/05/05 17:50

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易關稅戰急遽升溫，中國社會反美、反川情緒高漲，近日就有一段中國表演者因為模仿美國總統川普，遭一名小粉紅大媽破口大罵的影片在牆外掀起熱議。

旅義華僑作家李穎今天（5日）在X平台分享一段據稱是昨天（4日）在中國某景區拍到的衝突影片，畫面中可以看到一名表演者打扮成川普的樣子，並模仿其言行，吸引不少遊客上前合影，不料此時卻衝出一名怒吼，指著該名表演者說「他在制裁我們中國」，接著要求大家不要和該名「川普」拍照，「為什麼要跟他合影？我們跟我們中國的人合影，（轉身對著表演者）為什麼要跟你合影？不行不行！都不許跟他合影！」

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一旁民眾見狀試圖想緩和氣氛，但大媽持續「輸出」，假川普面對突如其來的插曲顯得不知所措，只能尷尬的笑著，繼續模仿川普的比讚手勢。

影片曝光後隨即引發牆外網友熱議，「這種大媽就是傳說中的包子粉吧」、「大姐再次提醒有腦子的人能潤盡快潤」、「支那到已經魔怔住了」、「大姐應該鼓勵大家和習皇合影」、「被關稅收破防了」、「這是徹底被洗腦洗傻了的」、「中國永遠都不缺傻逼」、「不願合影，那麼管好自己就行，何必干預他人？」

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