身高差近1米！世界最高狗遇最矮狗 仍成麻吉超融洽

世界最高狗雷金納德（大丹犬）與最矮狗珍珠（吉娃娃）一同在戶外散步。（美聯社）

2025/05/05 16:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕全世界最高與最矮的狗狗日前完成了一場特別的「相見歡」。儘管身高相差近1公尺，7歲的大丹犬「雷金納德」（Reginald）與4歲的吉娃娃「珍珠」（Pearl）的互動，就如同多數狗狗相遇場景：充滿搖尾巴與互相聞嗅，畫面十分融洽。

《衛報》報導，這2位都是金氏世界紀錄認證的現任紀錄保持者。來自愛達荷州的雷金納德身高達1公尺；而來自佛州的珍珠身高僅9.14公分，體型嬌小如蘋果。珍珠的主人塞姆勒（Vanesa Semler）表示，珍珠的阿姨「米莉」也曾是同項紀錄保持者，這個家族盛產迷你犬。

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金氏世界紀錄官方上月安排了這場為期2天的會面。塞姆勒坦言，起初擔心雷金納德的體型會嚇到珍珠，但很快發現牠「非常溫柔、非常友善」，就像「放大版的珍珠」。雷金納德的主人賴斯（Sam Johnson Reiss）則觀察到，牠對拍攝團隊的興趣似乎比對珍珠還高，且面對小不點時顯得「非常謹慎」，小心翼翼避免踩到牠。

賴斯回憶，雷金納德9個月大時就已比其他成年大丹犬高。雖然兩狗相處時可能還是會為玩具或睡窩小爭寵，但牠們在愛達荷農場共處的2天裡顯然建立了友誼。

塞姆勒形容珍珠是家裡的「天后」，甚至會自己挑衣服穿。賴斯則笑稱雷金納德也有牠的「天王時刻」，相當需要費心照顧且很會表達需求。

世界最高與最矮狗雷金納德（右）和珍珠（左）4月5日於美國愛達荷州會面。（美聯社）

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