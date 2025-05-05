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    7成是中國人！ 南韓揭1.7萬人違規領醫療保險金

    南韓醫院示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（歐新社）

    南韓醫院示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（歐新社）

    2025/05/05 16:43

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓國民健康保險公團日前公布最新資料，2024年高達1萬7087人被查出以不當手段領取醫療保險金，其中中國籍人士達到1萬2033人，占總數約70%。

    據《韓聯社》報導 ，南韓國會保健福祉委員會所屬的國民力量黨議員金美愛4日揭露國民健康保險公團數據指出，2024年外籍人士和旅外南韓公民違規申領健康保險金額達25.58億韓元（約新台幣5488萬元），比2023年成長28.5%。

    資料顯示，違規領取健保的人數繼2021年高峰4萬265人後雖持續下降，2023年進一步降至1萬463萬人，但2024年又重新攀升至1萬7087人。案件數量從2023年的4萬002起增至去年4萬5909；違規金額則從19.91億韓元激增至25.58億韓元，增幅高達28.5%。

    從違規類型分析，大多數人是在喪失醫療保險資格後仍繼續享有醫療給付，涉及人數高達1萬7011人，案件數為4萬4943件，金額達到25.06億韓元（約5381萬元）。按國籍劃分，不當領取醫保金最多的為中國籍1萬2033人，其次依序為美國籍679人、越南籍605人等。

    對此，金美愛強調，外國人濫用健保制度不僅損害財政健全性，也威脅制度的永續發展。她呼籲政府加強對違規行為的懲戒，並研議推動互惠原則等制度改革，以提升健保資源的公平與效率。

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