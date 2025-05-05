親川普、反援烏！羅馬尼亞極右翼西米昂 總統首輪選舉壓倒性勝出

羅馬尼亞總統重選首輪，極右翼領袖西米昂（George Simion）以逾四成選票大幅領先。（歐新社）

2025/05/05 16:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕羅馬尼亞總統重選首輪投票結果4日揭曉，極右翼領袖西米昂（George Simion）以逾四成選票大幅領先，將在5月18日的決選中，對決中間派的布加勒斯特市長達恩（Nicusor Dan）。這位親美國總統川普、反對軍援烏克蘭的候選人崛起，引發歐盟與北約高度關注。原執政聯盟候選人、前參議員克安托內斯古（Crin Antonescu）已承認敗選。

《衛報》報導，此次重選源於去年底的大選，因羅馬尼亞最高法院發現俄羅斯涉嫌「大規模」影響力操作而宣告無效。「羅馬尼亞人團結聯盟」（AUR）起源於疫情期間的反疫苗運動，後轉型為民族主義政黨。西米昂在初步結果公布後宣稱，這是「羅馬尼亞尊嚴的勝利」，強調恢復「主權」。若他勝選，這個與烏克蘭接壤的歐盟及北約成員國恐偏離親西方路線，成為歐盟內另一股挑戰勢力，令布魯塞爾與華府憂心。

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西米昂反對援烏，頻頻抨擊歐盟領導人，讚揚美國共和黨，欲在歐盟內打造「MAGA精神」聯盟。他呼籲恢復二戰前包括烏克蘭與摩爾多瓦部分領土的邊界，因而被兩國禁止入境。雖然他譴責俄羅斯，但揚言當選後將揭露援烏「代價」，並考慮延攬因涉財務不實等案被禁選的親俄人士喬吉斯古（Calin Georgescu）入閣。喬吉斯古（Calin Georgescu）曾贏得去年無效選舉，他抨擊重選為「騙局」，但仍與西米昂一同投票。

羅馬尼亞反建制情緒高漲，經濟困境與社會問題為極右翼崛起鋪路。該國家庭收入中位數僅為歐盟平均三分之一，逾30%的1900萬人口面臨貧窮與社會排斥風險，近20%勞動力在外工作。總統握有外交、國安與司法任命大權，對國家走向影響深遠。

迄今，羅馬尼亞已向烏克蘭捐贈一套愛國者（Patriot）防空飛彈系統、訓練烏克蘭戰機飛行員，並自俄羅斯入侵以來，透過黑海港口康斯坦察（Constanta）助烏出口約3000萬噸穀物。西米昂的立場勢必為此類援助蒙上陰影。

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