白宮放川普AI照「慶星戰日」 星戰迷吐槽：反派才拿紅色光劍！

美國白宮在今年5月4日是「星際大戰日」這天，於官方各大社群發文同步發文祝賀這天，同時藉此挖苦，未料附圖內容引起星戰迷瘋狂吐槽。（圖擷取自「The White House」臉書粉專）

2025/05/05 15:55

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕每年5月4日是「星際大戰日」（Star Wars Day，星戰日），該節日取自電影名言「May the Force be with you」（願原力與你同在）諧音「May the Fourth」，吸引全球星戰迷以各種方式歡慶這天。對此，美國白宮今年也在官方社群發文祝賀，但貼文附上的AI生成照片，反而引起大批星戰迷吐槽連連。

綜合外媒報導，白宮在美國時間5月4日當天，於各大官方社群發布一張透過人工智慧（AI）生成的照片，藉由應景慶祝星戰日的同時，順道挖苦對手。從畫面顯示，美國總統川普（Donald Trump）身形變得異常壯碩，不僅身穿一套深色勁裝，右手還握一根紅色光劍，在他身後還有有2隻老鷹與美國國旗。

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不僅如此，白宮還在內文暗諷美國民主黨，聲稱他們都是一群「激進的左派瘋子」，「他們正在努力把西斯領主、殺人犯、毒梟、危險罪犯與MS-13幫派份子帶回銀河系」，隨後又寫說，「你們不是反抗軍，你們才是銀河帝國。願原力與你同在（May the 4th be with you）。」

照片曝光後，迅速在網上掀起熱烈討論，但大多是死忠星戰迷的無情吐槽，「製圖的人根本沒看過星戰吧？」、「好喔，白宮證實川普是『反派角色』」、「看了一輩子星戰，還搞不清楚紅光劍的是壞人？」、「AI居然知道川普是壞人，還配給他紅色光劍，笑死！」、「他們罵左派是西斯，結果自己拿著西斯的光劍，太搞笑了」。

據了解，《星際大戰》導演喬治盧卡斯（George Lucas）曾介紹過劇中角色「光劍顏色」的設定秘辛，「有正義感的好人，大多用『藍色』和『綠色』光劍；邪惡反派使用『紅色』光劍；亦正亦邪者，則用『紫色』光劍。」另外，紅色光劍使用者包含黑武士（Darth Vader）、白卜庭（Darth Sidious）等知名反派角色。

Happy May the 4th to all, including the Radical Left Lunatics who are fighting so hard to to bring Sith Lords, Murderers, Drug Lords, Dangerous Prisoners, & well known MS-13 Gang Members, back into our Galaxy. You’re not the Rebellion—you’re the Empire.



May the 4th be with you. pic.twitter.com/G883DhDRR5 — The White House （@WhiteHouse） May 4, 2025

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