白宮放川普AI照「慶星戰日」 星戰迷吐槽：反派才拿紅色光劍！

〔即時新聞/綜合報導〕每年5月4日是「星際大戰日」(Star Wars Day,星戰日),該節日取自電影名言「May the Force be with you」(願原力與你同在)諧音「May the Fourth」,吸引全球星戰迷以各種方式歡慶這天。對此,美國白宮今年也在官方社群發文祝賀,但貼文附上的AI生成照片,反而引起大批星戰迷吐槽連連。

綜合外媒報導,白宮在美國時間5月4日當天,於各大官方社群發布一張透過人工智慧(AI)生成的照片,藉由應景慶祝星戰日的同時,順道挖苦對手。從畫面顯示,美國總統川普(Donald Trump)身形變得異常壯碩,不僅身穿一套深色勁裝,右手還握一根紅色光劍,在他身後還有有2隻老鷹與美國國旗。

不僅如此,白宮還在內文暗諷美國民主黨,聲稱他們都是一群「激進的左派瘋子」,「他們正在努力把西斯領主、殺人犯、毒梟、危險罪犯與MS-13幫派份子帶回銀河系」,隨後又寫說,「你們不是反抗軍,你們才是銀河帝國。願原力與你同在(May the 4th be with you)。」

照片曝光後,迅速在網上掀起熱烈討論,但大多是死忠星戰迷的無情吐槽,「製圖的人根本沒看過星戰吧?」、「好喔,白宮證實川普是『反派角色』」、「看了一輩子星戰,還搞不清楚紅光劍的是壞人?」、「AI居然知道川普是壞人,還配給他紅色光劍,笑死!」、「他們罵左派是西斯,結果自己拿著西斯的光劍,太搞笑了」。

據了解,《星際大戰》導演喬治盧卡斯(George Lucas)曾介紹過劇中角色「光劍顏色」的設定秘辛,「有正義感的好人,大多用『藍色』和『綠色』光劍;邪惡反派使用『紅色』光劍;亦正亦邪者,則用『紫色』光劍。」另外,紅色光劍使用者包含黑武士(Darth Vader)、白卜庭(Darth Sidious)等知名反派角色。

