再跌35萬！日本兒童人數創新低連續44年減少

日本總務省4日發布數據顯示，該國不足15歲兒童人數已連續44年減少。（歐新社資料照）

2025/05/05 14:22

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本總務省4日發布數據顯示，該國不足15歲兒童人數已連續44年減少，凸顯少子化問題日益嚴重。

據《共同社》報導，總務省在日本法定假日「兒童節」（5月5日）前夕公布統計稱，截至4月1日，包含外籍人士在內的日本兒童人數為1366萬人，較去年減少35萬人。兒童佔總人口比例下降0.2個百分點至11.1%，人數和佔比均創下自1950年有記錄以來的最低數字。

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從性別分布來看，男孩為699萬人；女孩666萬人。數據顯示，年齡段越低人數越少，12至14歲兒童為314萬人；而0至2歲僅有222萬人。

此次統計未公布截至今年4月的日本各都道府縣數據，但根據去年10月1日的統計，日本所有47個都道府縣的兒童人數與前期相比均出現下降。兒童人數超過100萬的地區僅有東京都和神奈川縣。

兒童人口佔比方面，最高的是沖繩，達15.8%；其次是滋賀和佐賀的12.7%；以及熊本的12.6%。比例最低的是秋田，僅8.8%，青森和北海道分別是9.8%和9.9%。

歷史數據顯示，日本兒童人數曾在1954年達到2989萬人的歷史峰值，之後開始減少。雖然在第二次嬰兒潮（1971至1974年）前後曾短暫增加，但自1982年起便持續下降。兒童人口佔比也從1975年起連續51年下滑。

根據聯合國數據，在人口超過4000萬的37個國家中，儘管估算時間不同，日本兒童佔比為倒數第二低，僅高於韓國的10.6%。

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