為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本91歲明仁上皇疑有「心肌缺血」 宮內廳安排住院檢查

    日本現年91歲的明仁上皇。（歐新社資料照）

    日本現年91歲的明仁上皇。（歐新社資料照）

    2025/05/05 14:31

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕掌管日本皇室的宮內廳今（5）日宣布，現年91歲的明仁上皇，因心臟需要進行精密檢查，將從明（6）日起住進東京都文京區的東京大學醫學部附屬醫院，原定8日與上皇后美智子前往葉山御用邸休養的行程，也將因此延後。

    綜合日媒報導，根據宮內廳最新聲明，明仁上皇在今年4月中旬接受宮內廳醫院的定期健康檢查時，發現上皇疑似有「心肌缺血」（心筋虚血）的狀況。報導指出，這是一種心臟冠狀動脈供血不足，導致心肌血流減少的症狀。

    經過進一步的追查，醫生在本月4日診斷上皇有此狀況的可能性相當高，為此安排上皇進行更詳細的檢查。宮內廳透露，目前上皇並無任何自覺症狀，住院時間預計為數日，也強調會持續密切觀察，並視檢查結果安排後續治療或休養計畫。

    事實上，明仁上皇過去就有過心臟病史，2012年2月曾接受心臟繞道手術；2022年7月也曾在東大醫院接受心臟MRI檢查，當時被診斷為右心衰竭，但透過藥物治療後，病況已獲得改善。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播