日本91歲明仁上皇疑有「心肌缺血」 宮內廳安排住院檢查

日本現年91歲的明仁上皇。（歐新社資料照）

2025/05/05 14:31

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕掌管日本皇室的宮內廳今（5）日宣布，現年91歲的明仁上皇，因心臟需要進行精密檢查，將從明（6）日起住進東京都文京區的東京大學醫學部附屬醫院，原定8日與上皇后美智子前往葉山御用邸休養的行程，也將因此延後。

綜合日媒報導，根據宮內廳最新聲明，明仁上皇在今年4月中旬接受宮內廳醫院的定期健康檢查時，發現上皇疑似有「心肌缺血」（心筋虚血）的狀況。報導指出，這是一種心臟冠狀動脈供血不足，導致心肌血流減少的症狀。

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經過進一步的追查，醫生在本月4日診斷上皇有此狀況的可能性相當高，為此安排上皇進行更詳細的檢查。宮內廳透露，目前上皇並無任何自覺症狀，住院時間預計為數日，也強調會持續密切觀察，並視檢查結果安排後續治療或休養計畫。

事實上，明仁上皇過去就有過心臟病史，2012年2月曾接受心臟繞道手術；2022年7月也曾在東大醫院接受心臟MRI檢查，當時被診斷為右心衰竭，但透過藥物治療後，病況已獲得改善。

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