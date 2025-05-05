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    手機「自動連酒店Wi-Fi」遭誤會開房偷情！ 中國女被男友狠甩怒揭真相

    中國一名女子近日因手機自動連接酒店Wi-Fi，被男友懷疑出軌而分手。（本報合成，擷取自微博）

    中國一名女子近日因手機自動連接酒店Wi-Fi，被男友懷疑出軌而分手。（本報合成，擷取自微博）

    2025/05/05 14:58

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國一名李姓女子近日因手機自動連上酒店Wi-Fi，竟被男友懷疑曾多次私下入住，懷疑她出軌而提出分手。女子事後找上媒體澄清，聲稱是因先前任職酒店的Wi-Fi名稱及密碼相同所致，中媒實測後也證實其說法，引發熱議。

    據中媒《大河報》報導，這對情侶日前入住該酒店時，女子手機便自動連上Wi-Fi，男子見狀勃然大怒，質疑對方是否經常出入該酒店「偷情」，甚至當場提出分手。女子不堪誣賴於是向媒體澄清真相，表示自己曾在另一家酒店上班，該處的Wi-Fi名稱「前台」與密碼「88888888」，均和本次酒店完全相同，因此手機才會自動連線，並強調「不是想挽回感情，只想還自己一個清白」，希望前男友能跟向她道歉。

    為釐清真相，媒體記者親自實測，先到女子舊工作地點連上「前台」Wi-Fi，再前往涉事酒店，結果手機真的自動連線，證實女子所言不假。事件曝光後火速在中國社群平台掀起熱議，許多網友力挺女子，痛批男方是故意找碴想藉機分手，「什麽年代了去個酒店就是不清白？是沒出過差旅過遊嗎？好可憐」、「他只是想跟你分手了，跟其他的沒有關係」、「想分手什麽理由都可以分，不想分手連800個WiFi也不會分」。

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