離奇！美國女子失蹤63年 近來尋獲還活著

美國威斯康辛州女子巴克伯格於1962年7月7日20歲時失蹤，將近63年後終於尋獲。（圖擷自威斯康辛失蹤人口網站）

2025/05/05 14:14

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太離奇了！美國威斯康辛州女子巴克伯格（Audrey Backeberg），於1962年7月7日20歲時失蹤後猶如人間蒸發，警方近來重啟調查終於找到已是8旬老婦的巴克伯格，並透露她當時是自己選擇離開。

據《BBC》報導，巴克伯格15歲結婚並生下2個小孩，在失蹤前指控丈夫家暴並威脅到她的性命。1962年7月7月當天，巴克伯格去她上班的紡織廠領薪水，就和照顧她小孩的14歲保母一起搭便車到威斯康辛州首府麥迪遜。

請繼續往下閱讀...

年紀尚小的保母事後指稱，她和巴克伯格繼續搭巴士前往480公里之外的印第安納州印第安納波利斯，這時自己感到有些恐懼想要回去，但巴克伯格拒絕了，2人就此分別，保母最後看到巴克伯格走出了巴士站。

威州索克郡警長辦公室表示，辦案人員曾針對多條線索展開追查，但一直沒有進展，直到今年重啟調查後才找到了突破口。警長麥斯特（Chip Meister）透露，這起案件不涉及任何犯罪，巴克伯格當年是依照自己的意願行事。

找到巴克伯格的警探漢森（Isaac Hanso）指出，失蹤者親屬在遺傳基因族譜公司所辦理的帳號對破案至關重要，讓他能夠聯繫巴克伯格所在地點的執法人員，並和她本人在電話裡聊了45分鐘。

漢森說，巴克伯格已經從過去所遭遇到的事情中走了出來，過著自己的生活且對於當年的決定沒有後悔。警方並未透露巴克伯格目前人在哪裡，僅表示她不在威斯康辛州。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法