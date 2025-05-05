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    居台美國男爬羅馬競技場圍欄失足 腹部被刺穿、急救縫80多針

    羅馬競技場周邊2日發生驚悚意外，一名美國男子在爬上競技場廣場拱門的圍欄時不慎失足，當場被欄杆刺穿腹部，許多在場遊客都目擊這驚悚一幕。（路透）

    羅馬競技場周邊2日發生驚悚意外，一名美國男子在爬上競技場廣場拱門的圍欄時不慎失足，當場被欄杆刺穿腹部，許多在場遊客都目擊這驚悚一幕。（路透）

    2025/05/05 13:56

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位於義大利首都羅馬的羅馬競技場是世界重要文化遺產，吸引各國旅客來參觀、感受其往日風采。不過羅馬競技場周邊在2日發生驚悚意外，當地媒體報導指出，一名美國男子在爬上競技場廣場拱門的圍欄時不慎失足，當場被欄杆刺穿腹部，許多在場遊客都目擊這驚悚一幕。後續男子已送醫急救並住院觀察。

    綜合外媒報導，這名爬上圍欄後失足身受重傷的男子是一名居住在台灣的47歲美國公民，在2日下午5點多左右，該男爬上競技場拱門的圍欄卻意外失足，導致欄杆插入男子腹部並造成大量失血。由於傷口頗深，男子也沒辦法自行脫困，只能懸掛在圍欄上痛苦哀號直到失去意識。

    事件發生後，現場旅客緊急求救，警方及救護團隊抵達現場後幫男子施打鎮靜劑，並進行緊急處置，花了20分鐘才將男子從圍欄上移到救護車，後續送醫急救。男子抵達醫院後，腹部及下背部傷口縫了80多針，所幸已脫離險境。

    至於男子為何爬上圍欄，當地媒體指出，這名男子爬上了羅馬競技場拱門外的圍欄，可能是為了看得更清楚或自拍。

    當地媒體指出，這名男子爬上了羅馬競技場拱門的圍欄，可能是為了看得更清楚或自拍。男子失足導致腹部被刺穿後沒辦法自行脫困，只能懸掛在圍欄上痛苦哀號直到失去意識。（美聯社）

    當地媒體指出，這名男子爬上了羅馬競技場拱門的圍欄，可能是為了看得更清楚或自拍。男子失足導致腹部被刺穿後沒辦法自行脫困，只能懸掛在圍欄上痛苦哀號直到失去意識。（美聯社）

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