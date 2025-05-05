孟加拉推女性平權 伊斯蘭團體號召萬人抗議揚言擴大行動

大批伊斯蘭團體「伊斯蘭保衛者」（Hefazat-e-Islam）的支持者週六聚集在孟加拉達卡，反對旨在提升女性權利的改革提案。（美聯社）

2025/05/05 14:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕孟加拉首都達卡週六爆發大規模示威，數千名伊斯蘭基本教義派團體「伊斯蘭保衛者」（Hefazat-e-Islam）的支持者走上街頭，強烈反對旨在確保以穆斯林為主的女性獲得平等權利（特別是財產繼承權）的法律改革建議，指其牴觸了伊斯蘭教法（Sharia）。

《美聯社》報導，據估計，超過兩萬名該團體的支持者聚集在達卡大學（Dhaka University）附近，部分人士高舉「向西方加諸於我國女性的法律說不」、「孟加拉奮起」等標語牌。該團體領袖表示，這些改革建議與伊斯蘭教法相悖，並揚言若政府不回應其訴求，將於5月23日在全國發動示威。

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該團體領袖之一哈克（Mamunul Haque）更強硬要求，應立即廢除由看守政府設立的改革委員會，並懲處提出改革建議的成員。他指控委員會將宗教繼承法規指為男女不平等的根源，此舉傷害了「國內多數民眾的情感」。

此外，該團體領袖們亦要求由諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）領導的看守政府，禁止前總理哈希娜（Sheikh Hasina）所領導的「人民聯盟」（Awami League）。哈希娜已於去年八月遭罷黜，其反對者指控其政府在終結她15年統治的示威浪潮中，殺害了數百名學生及其他民眾。哈希娜下台後流亡印度至今。

自哈希娜下台以來，孟加拉的伊斯蘭團體日益活躍，其能見度顯著提升，使得國內少數族群抱怨感受到恐嚇壓力，擔憂社會氛圍趨向保守。

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