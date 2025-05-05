以色列再徵召數萬預備役軍人 試圖擴大加薩攻勢換取人質

為應對加薩的軍事行動，以色列軍方近期已經徵召數萬名預備役人員。（資料照，法新社）

2025/05/05 14:02

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為應對加薩的軍事行動，以色列軍方近期已經徵召數萬名預備役人員。以色列國防軍（IDF）表示，目前正在增加對敵軍的壓力，以讓他們釋放被關押在加薩的人質，並藉此擊敗哈瑪斯（Hamas）的武裝分子。但國內反對聲浪仍持續不斷，質疑近期的軍事行動未能釋放俘虜，認為總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發起攻擊背後的目的不單純。

據《BBC》 報導，以色列軍方近期已徵召數萬名預備役人員，打算在新的地區展開行動，並以摧毀所有基礎設施為目的。目前內閣已經批准繼續向加薩走廊擴張軍事力量，但有消息指出，這次的行動還要等美國總統川普（Donald Trump）下週訪問以色列才能確定。

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然而，以色列國內質疑的聲量卻不曾中斷，自3月18日以哈停火協議破裂並恢復進攻以來，2個月的時間當中沒有任何以色列人質得到釋放，因此即便這次行動軍方聲稱是為了給哈瑪斯壓力以換取人質歸來，但還是引發許多民眾對納坦雅胡的作法感到有疑慮。

而再次動員預備役軍人也引發諸多反彈，據了解，這次的計畫給精疲力竭的預備役軍人帶來更大壓力，當中還有人甚至已經被徵召了5、6次，近期更有數千名預備役軍人發起聯署，要求納坦雅胡政府停止戰爭，將注意力集中在解救人質上。據以色列國防部統計，自從3月18日以色列重新對加薩走廊展開攻勢以來，已經有2436人犧牲。

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