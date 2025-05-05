為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    以色列再徵召數萬預備役軍人 試圖擴大加薩攻勢換取人質

    為應對加薩的軍事行動，以色列軍方近期已經徵召數萬名預備役人員。（資料照，法新社）

    為應對加薩的軍事行動，以色列軍方近期已經徵召數萬名預備役人員。（資料照，法新社）

    2025/05/05 14:02

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕為應對加薩的軍事行動，以色列軍方近期已經徵召數萬名預備役人員。以色列國防軍（IDF）表示，目前正在增加對敵軍的壓力，以讓他們釋放被關押在加薩的人質，並藉此擊敗哈瑪斯（Hamas）的武裝分子。但國內反對聲浪仍持續不斷，質疑近期的軍事行動未能釋放俘虜，認為總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發起攻擊背後的目的不單純。

    《BBC》 報導，以色列軍方近期已徵召數萬名預備役人員，打算在新的地區展開行動，並以摧毀所有基礎設施為目的。目前內閣已經批准繼續向加薩走廊擴張軍事力量，但有消息指出，這次的行動還要等美國總統川普（Donald Trump）下週訪問以色列才能確定。

    然而，以色列國內質疑的聲量卻不曾中斷，自3月18日以哈停火協議破裂並恢復進攻以來，2個月的時間當中沒有任何以色列人質得到釋放，因此即便這次行動軍方聲稱是為了給哈瑪斯壓力以換取人質歸來，但還是引發許多民眾對納坦雅胡的作法感到有疑慮。

    而再次動員預備役軍人也引發諸多反彈，據了解，這次的計畫給精疲力竭的預備役軍人帶來更大壓力，當中還有人甚至已經被徵召了5、6次，近期更有數千名預備役軍人發起聯署，要求納坦雅胡政府停止戰爭，將注意力集中在解救人質上。據以色列國防部統計，自從3月18日以色列重新對加薩走廊展開攻勢以來，已經有2436人犧牲。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播