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    不聽老婆勸！泰國阿北堅持雨中騎車巡田遭雷擊斃

    泰國一名男子在外出巡田期間，慘遭雷擊不幸身亡。示意圖，與新聞事件無關。（法新社）

    泰國一名男子在外出巡田期間，慘遭雷擊不幸身亡。示意圖，與新聞事件無關。（法新社）

    2025/05/05 13:26

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國武里南府近日發生一起驚悚雷擊事故，一名61歲男子在雨中騎車外出巡田，途中突遭閃電擊中，當場身亡。原本即將迎來生日的他，竟與家人天人永隔，家屬悲痛萬分，當地居民也難掩震驚與惋惜。

    綜合泰媒報導，當地時間3日上午，武里南府61歲男子阿姆納特（Amnat）騎著附有側車的機車外出查看甘蔗田水情，儘管天候不佳、雷雨交加，他仍堅持照常前往。未料途中竟遭雷電直擊，警方與村民趕到現場時，發現他仰躺在機車上，左耳與衣物均有燒焦痕跡，機車車身也出現部分焦痕，現場只留下手機、鋤頭與鐵鍬。初步研判，他已死亡約1小時。

    阿姆納特的妻子哽咽表示，當天清晨曾苦勸丈夫不要外出，但他放心不下田地灌溉情況，仍堅持冒雨出門，未料竟成永別。阿姆納特的女兒則悲痛指出，5月20日是父親生日，那天原訂帶他出門旅遊慶生，行程與費用早已規劃妥當。

    由於該地區從未傳出騎機車遭雷擊致死事件，消息一出便震撼當地。而在阿姆納特的葬禮上，鄰里鄉親紛紛前來致意。村長則表示，其實當天政府已發布自然災害預警，呼籲民眾注意雷雨，但沒想到仍發生悲劇。

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