25歲男點外送備註「自殺臨死喝」 店家聯手外送員救命

中國湖南警方在河邊救起輕生男子。（擷取自微博）

2025/05/05 13:15

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南省一家茶飲店近日收到一個外送訂單，顧客竟在訂單上備註「自殺臨死喝」，店員驚覺不對勁，趕緊通知店長及外送員，3人合力相救。最終，當地警方在河邊發現這名輕生的男顧客，成功挽救他的性命。

中媒報導，店員表示，本月1日上午，他發現一個外送訂單的備註寫著「自殺臨死喝」，他立刻聯絡這名顧客，隨後對方發來更多絕望甚至正要輕生的文字，店員趕緊留言給對方：「給你多放一勺凍凍，不要死」，希望可以安慰他，同時通知店長。

請繼續往下閱讀...

店長趕到店裡後，繼續與對方在線上溝通，苦勸對方：「努力點過你想要的生活」「玩遊戲、出去散散心，緩解一下壓力」。據店長稱，當天從上午9時一直到11時多，他一直在勸導排解這名男子。

當這名顧客發給店長的照片顯示離湘江水面越來越近時，店長馬上報警，接到這一單的外送員也同時報警。當地警方隨後在湘江河邊救起這名男子，當時河水已淹到他的肩膀。

據報導，這名輕生男子今年25歲，因網貸及生活壓力打算在湘潭二大橋跳橋輕生。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

顧客在訂單備註「自殺臨死喝」，店家發現後多次留言挽留他。（擷取自微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法