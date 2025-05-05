為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國小米SU7 Ultra智駕實測險象環生！ 車主：再也不敢用了

    中國小米SU7 Ultra車主近來實測全場景智慧駕駛，過程中險象環生。SU7 Ultra示意圖。（法新社）

    中國小米SU7 Ultra車主近來實測全場景智慧駕駛，過程中險象環生。SU7 Ultra示意圖。（法新社）

    2025/05/05 12:42

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國小米今年2月底推出電動超跑SU7 Ultra，有車主近來實測上面所搭載的全場景智慧駕駛，孰料過程中險象環生令人看了捏了一把冷汗，讓車主直呼「再也不敢用了！」

    在中國影音平台擁有65萬粉絲的科技部落客，購買了小米SU7 Max、SU7 Ultra等車款，5月1日上傳了SU7 Ultra最新版本「全域智駕」實測影片，從中可以看到在將近4個小時的過程出現一堆問題。

    部落客在啟動智駕開上高架橋後，車子變換車道到一半時竟「反悔」想開回原來的車道，使得他不得不手動介入，接著智駕在旁邊有車時不知為何總是想要塞過去，出現蛇行的現象。

    另外，小米智駕在直行途中誤入迴轉車道，逼得部落客再次介入否則就會被迫迴轉。更離譜的是，若導航目的地設置在右邊方向，SU7 Ultra一路上就會靠著右側行駛，若是有車輛停在路邊，SU7 Ultra也會跟著停在後面不再行駛。

    緊接著部落客遭遇到了危險情況，當前方有車輛想要匯入車道時，小米智駕不會減速避讓，AEB（自動緊急煞車）也沒有啟動，逼得他必須主動踩煞車避免碰撞。

    到了車道標線中斷的路段，小米智駕更一路操縱車輛往分隔島撞過去，部落客連忙接管以免發生事故，讓副駕駛座的拍攝者驚呼不斷。

    部落客後來開到一處綠燈路口，小米智駕不知為何讓車輛停下「思考」，重新啟動後竟試圖往對向車道開過去，此後還有數次逆向行為，都是由部落客手動介入救回。

    在測試過程中，還遇到小米智駕喜歡跟在大車後面、路口轉向猶豫不決等問題，部落客坦言這和他過去使用的智慧輔助駕駛差距很大，實際體驗後讓人感到提心吊膽。

    中國網友看完影片後紛紛留言，有人痛斥小米董事長雷軍根本是不把車主的命當命；還有人感嘆若真的開著小米智駕上路，恐怕駕照的點數全部會被扣光（中國採交通違規扣點制度）；其他小米車主也在留言區直說「根本不敢用（智駕）」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播