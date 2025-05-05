中國小米SU7 Ultra智駕實測險象環生！ 車主：再也不敢用了

中國小米SU7 Ultra車主近來實測全場景智慧駕駛，過程中險象環生。SU7 Ultra示意圖。（法新社）

2025/05/05 12:42

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國小米今年2月底推出電動超跑SU7 Ultra，有車主近來實測上面所搭載的全場景智慧駕駛，孰料過程中險象環生令人看了捏了一把冷汗，讓車主直呼「再也不敢用了！」

在中國影音平台擁有65萬粉絲的科技部落客，購買了小米SU7 Max、SU7 Ultra等車款，5月1日上傳了SU7 Ultra最新版本「全域智駕」實測影片，從中可以看到在將近4個小時的過程出現一堆問題。

請繼續往下閱讀...

部落客在啟動智駕開上高架橋後，車子變換車道到一半時竟「反悔」想開回原來的車道，使得他不得不手動介入，接著智駕在旁邊有車時不知為何總是想要塞過去，出現蛇行的現象。

另外，小米智駕在直行途中誤入迴轉車道，逼得部落客再次介入否則就會被迫迴轉。更離譜的是，若導航目的地設置在右邊方向，SU7 Ultra一路上就會靠著右側行駛，若是有車輛停在路邊，SU7 Ultra也會跟著停在後面不再行駛。

緊接著部落客遭遇到了危險情況，當前方有車輛想要匯入車道時，小米智駕不會減速避讓，AEB（自動緊急煞車）也沒有啟動，逼得他必須主動踩煞車避免碰撞。

到了車道標線中斷的路段，小米智駕更一路操縱車輛往分隔島撞過去，部落客連忙接管以免發生事故，讓副駕駛座的拍攝者驚呼不斷。

部落客後來開到一處綠燈路口，小米智駕不知為何讓車輛停下「思考」，重新啟動後竟試圖往對向車道開過去，此後還有數次逆向行為，都是由部落客手動介入救回。

在測試過程中，還遇到小米智駕喜歡跟在大車後面、路口轉向猶豫不決等問題，部落客坦言這和他過去使用的智慧輔助駕駛差距很大，實際體驗後讓人感到提心吊膽。

中國網友看完影片後紛紛留言，有人痛斥小米董事長雷軍根本是不把車主的命當命；還有人感嘆若真的開著小米智駕上路，恐怕駕照的點數全部會被扣光（中國採交通違規扣點制度）；其他小米車主也在留言區直說「根本不敢用（智駕）」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法