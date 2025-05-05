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    南韓大選有變數！保守派黑馬韓悳洙逆襲 民調狂勝金文洙

    南韓5日出爐的保守派最新民調顯示，無黨籍候選人韓悳洙獲得不少選民青睞。（法新社資料照）

    南韓5日出爐的保守派最新民調顯示，無黨籍候選人韓悳洙獲得不少選民青睞。（法新社資料照）

    2025/05/05 11:58

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓5日出爐的最新民調顯示，若保守陣營聯手推出單一總統候選人，南韓民眾對無黨籍候選人韓悳洙的支持率高於前執政黨「國民力量」推舉的候選人金文洙。

    《韓聯社》報導，南韓民調機構Realmeter受網媒《能源經濟新聞》委託，於4月30日至5月2日對南韓全國18歲以上、共1509名選民進行有關保守陣營聯手推舉單一總統候選人的民調。

    結果顯示，假如保守陣營推選單一候選人，韓悳洙的支持率為30％，高於金文洙的21.9％支持率，且差距超出誤差範圍。此外，回答「沒有合適人選」的受訪者佔40.2％，回答「不知道」佔8％。

    Realmeter分析指出，韓悳洙被視為對中間選民更具吸引力，因此在保守陣營單一人選中的民望更勝一籌。但本次民調未積極表態的選民較多，保守陣營將以何種方式推舉單一候選人，及韓悳洙是否會加入國民力量，將成為大選版圖的重大變數。

    本次調查可信度95％，抽樣誤差±2.5個百分點，應答率6.4％。

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