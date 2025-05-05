不甩判決！英國警局仍派變性男警脫衣搜身女性 JK羅琳：幫付女性上訴費用

英國作家JK羅琳批評，英國警方拒絕修改規定，仍讓跨性別的生理男性警察對女性脫衣搜身，若有女性想提起訴訟，她將提供資助。（法新社資料照）

2025/05/05 13:34

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國近年針對跨性別者做出許多政策上的修正，其中包含允許跨性別員警，可以對女性進行脫衣搜身，引發民眾議論，儘管最高法院已裁定此事應以生理性別為基準，但英國全國警察首長協會（NPCC）卻拒絕修改此規定。英國作家JK羅琳（JK Rowling）痛批NPCC的做法是違法行為，若是有女性想對此提起訴訟，那她將會資助這筆費用。

據《每日郵報》報導，日前英國最高法院裁定法令中的合法性別為先天的生理性別，而非後天的性別認同。然而NPCC多元化事務警察局長斯旺（Rachel Swann）卻表示，會尊重最高法院的判決結果，但不會立即改變規定，警局需要一點時間考慮改制的影響，其他公務機關也是一樣。

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經常關注此議題的JK羅琳提到，NPCC在考慮規定方面顯得拖沓，然而既然最高法院已經做出裁決，那麼警局的做法便是違法行為，他們一定不希望被跨性別員警脫衣檢查的女性提出訴訟，因此她呼籲這些女性應站出來提告法院，同時也聲明將會贊助這些女性訴訟費用。

此外，這次事件也在警局內發酵，不少女警都表示NPCC高層沒考慮到局內女警的想法，認為領導階層嚴重缺乏針對此事的急迫性，並沒有急著更改政策，這將會使得女性的權益受到影響，除了會讓性別意識形態間對立愈發嚴重，甚至還會加劇社會的恐同現象。

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